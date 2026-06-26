Presentaron el cronograma oficial de la 24ª Marcha de los Bombos 2026

La tradicional celebración se desarrollará los días 17, 18 y 19 de julio con vigilia, marcha central y actividades culturales en el Patio del Indio Froilán y el Parque Aguirre.

Hoy 12:47

En el Patio del Indio Froilán se presentó este viernes el cronograma oficial de la 24ª Marcha de los Bombos 2026, uno de los eventos culturales más convocantes del país, que este año se desarrollará durante tres jornadas en el marco de los festejos por un nuevo aniversario de la fundación de Santiago del Estero.

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Bajo el lema “Un lema de unidad y esperanza”, la edición 2026 estará representada por una imagen simbólica de un bombo rodeado de manos, obra del ilustrador José Collado, que busca reflejar la unidad, el compromiso y la identidad cultural santiagueña.

La programación se extenderá los días 17, 18 y 19 de julio, con una amplia agenda de actividades que reunirán a miles de personas provenientes de distintos puntos del país y de países vecinos, consolidando a la Marcha de los Bombos como una de las expresiones culturales más importantes y federales de la Argentina.

Las actividades comenzarán el viernes 17 de julio con la tradicional vigilia en el Patio del Indio Froilán. Desde las primeras horas de la jornada se desarrollarán ceremonias ancestrales, presentaciones artísticas y espectáculos musicales con participación de artistas de todo el país. También se prevén homenajes a referentes de la cultura popular y la música santiagueña, en una noche que se extenderá hasta la madrugada con feria de artesanos y propuestas gastronómicas regionales.

El sábado 18 será la jornada central de la Marcha de los Bombos. Desde las 10 de la mañana, tres columnas partirán desde distintos puntos de la ciudad: el norte desde el Patio del Indio Froilán, la Banda desde la costanera del Río Dulce y el sur desde el Arco de ingreso, con destino final en el Parque Aguirre.

Durante el recorrido se realizarán distintos homenajes a destacados exponentes del malambo y la danza tradicional argentina, mientras que el escenario principal en el Parque Aguirre recibirá a artistas y delegaciones de todo el país. En paralelo, el Patio del Indio Froilán continuará con actividades culturales durante toda la jornada.

La programación también incluirá espacios de reconocimiento a figuras del malambo nacional en distintos puntos del recorrido, así como un homenaje especial en el escenario central a referentes de la música tradicional santiagueña.

El mismo sábado por la tarde se desarrollará la tradicional Telesiada, un encuentro que reúne a bombistos de todo el país en una jornada de celebración, música y reencuentro.

Las actividades culminarán el domingo 19 de julio con el tradicional “Domingo de abrazos y despedidas”, en el Patio del Indio Froilán, que permanecerá abierto durante toda la jornada con música, danza y propuestas culturales. En esa oportunidad también se anunciará la fecha de la próxima edición, que marcará las Bodas de Plata de la Marcha de los Bombos en 2027.

Desde la organización confirmaron la participación de más de 50 agrupaciones de distintas provincias argentinas, además de delegaciones de Uruguay y Brasil, lo que refuerza el carácter federal e internacional de la celebración.

Con entrada libre y gratuita, la Marcha de los Bombos volverá a reunir a miles de personas en torno a la música, la danza y la identidad santiagueña, en una edición que promete tres días de fuerte contenido cultural y popular en toda la provincia.