La Banda realizará el 2° Encuentro Cultural Itinerante “Tiempo de Lumbreras” en homenaje a Felipe Rojas

La actividad se desarrollará el sábado 27 en Plaza Belgrano, con entrada libre y gratuita. Habrá presentaciones artísticas, lecturas, música, muestras y una campaña de intercambio de libros.

Hoy 13:37

La Municipalidad de La Banda invita a la comunidad a participar del 2° Encuentro Cultural Itinerante “Tiempo de Lumbreras”, un espacio destinado a promover la cultura, la literatura y el arte local, que en esta edición rendirá un especial homenaje al reconocido poeta santiagueño Felipe Rojas.

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La actividad se desarrollará el sábado 27 de 15 a 19 en la Plaza Belgrano de la ciudad de La Banda, con entrada libre y gratuita.

Bajo el lema “Cultura que ilumina, encuentros que transforman”, el encuentro contará con la participación de escritores, lectores, artistas plásticos, ilustradores y músicos locales, quienes compartirán sus producciones y expresiones artísticas con el público.

Entre las propuestas previstas se destacan las lecturas en vivo, presentaciones musicales, exposición de libros de autores bandeños, stands de bibliotecas locales, espacio dedicado al manga y anime, muestras de artistas plásticos e ilustraciones libres. Además, se realizará una campaña de intercambio de libros bajo la consigna “Trae un libro para trocar”.

Desde el municipio destacaron que esta iniciativa busca fortalecer la identidad cultural de la ciudad, generar espacios de encuentro comunitario y reconocer el legado de referentes de la literatura santiagueña como Felipe Rojas.

La invitación está abierta a vecinos, estudiantes, instituciones culturales y público en general para disfrutar de una jornada que combinará literatura, música, stands de manga y anime, arte e intercambio cultural en uno de los espacios públicos más emblemáticos de la ciudad.