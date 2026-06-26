Radio Panorama transmitirá en vivo desde el Patio del Indio Froilán el lanzamiento de la 24ª Marcha de los Bombos

La cobertura especial comenzará este viernes a las 13.30 y se extenderá hasta las 18. Habrá artistas invitados, música, arte y cultura. También podrá seguirse en vivo por el canal de YouTube de Radio Panorama.

Hoy 11:29

Este viernes 26, Radio Panorama transmitirá una edición especial desde el emblemático Patio del Indio Froilán, con motivo del lanzamiento oficial de la 24ª Marcha de los Bombos, uno de los acontecimientos culturales más importantes de Santiago del Estero.

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La programación se emitirá en un horario especial, entre los ciclos "Qué Siesta" y "Pago Donde Nací", y comenzará a las 13.30, extendiéndose hasta las 18.

Durante la transmisión, los oyentes podrán disfrutar de una propuesta que reunirá a artistas invitados, músicos, referentes de la cultura santiagueña y diversas expresiones artísticas, en una jornada dedicada a celebrar las tradiciones que identifican a la provincia.

Además de la emisión por Radio Panorama 100.1, la cobertura podrá seguirse en vivo a través del canal oficial de YouTube @Radiopanorama100.1, donde se compartirán todos los detalles de este esperado lanzamiento.

La invitación está abierta a toda la comunidad para acompañar una tarde en la que la música, el arte y la cultura serán protagonistas, en la antesala de una nueva edición de la tradicional Marcha de los Bombos.