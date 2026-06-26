El futuro de Nico Paz sigue en Italia: continuará jugando en el Como

Luego de las conversaciones entre ambas instituciones y de conocer el deseo del futbolista, el conjunto español aceptó que el mediocampista continúe en el Como, donde seguirá sumando experiencia en la Serie A.

Hoy 12:25

El Real Madrid tenía todo listo para recuperar a Nico Paz tras hacer efectiva la cláusula de recompra de nueve millones de euros, pero finalmente decidió modificar el plan inicial. Luego de las conversaciones entre ambas instituciones y de conocer el deseo del futbolista, el conjunto español aceptó que el mediocampista continúe en el Como, donde seguirá sumando experiencia en la Serie A.

La decisión responde a una estrategia deportiva del club blanco. Si bien el regreso del argentino era posible desde lo contractual, la fuerte competencia en el primer equipo hacía difícil garantizarle continuidad. Por ese motivo, el Real Madrid entendió que lo mejor era permitir que Nico Paz siga acumulando minutos en un equipo donde ya es una pieza importante.

La postura del jugador también fue clave para destrabar la negociación. Nico Paz considera que encontró en el Como el escenario ideal para seguir creciendo, con la confianza plena del entrenador Cesc Fàbregas y un rol protagónico dentro del equipo. Su gran rendimiento en el fútbol italiano despertó además el interés de varios clubes importantes de Europa.

La operación refleja el modelo que viene utilizando el Real Madrid con varios de sus jóvenes talentos: permitirles desarrollarse en equipos competitivos sin perder el control sobre su futuro. En este caso, el club español mantiene herramientas para recuperarlo cuando considere que está preparado para dar el salto definitivo al primer equipo.

De esta manera, el Estadio Santiago Bernabéu deberá esperar un poco más para recibir nuevamente a Nico Paz. Mientras tanto, el volante de la Selección Argentina continuará su evolución en el Como, con el respaldo del Real Madrid, que sigue confiando en su enorme potencial de cara a las próximas temporadas.