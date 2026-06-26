Operaciones de rescate en Venezuela: Estados Unidos envió buques, aviones y helicópteros

Washington movilizó un buque de transporte anfibio, un buque de combate, aviones de transporte, plataformas de reconocimiento y aeronaves de ala rotatoria para apoyar las tareas humanitarias.

Hoy 13:34

Estados Unidos anunció el jueves por la noche el despliegue de fuerzas militares para apoyar las operaciones de socorro en Venezuela, luego de que las autoridades interinas solicitaran asistencia tras los terremotos registrados el miércoles. Además, el Departamento del Tesoro autorizó de forma temporal las transacciones vinculadas con la ayuda humanitaria, en un contexto en el que el saldo oficial asciende a al menos 235 muertos y más de 4.300 heridos.

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El Comando Sur de Estados Unidos informó que las autoridades interinas de Venezuela presentaron una solicitud formal de asistencia para responder a la emergencia provocada por los dos terremotos que afectaron al país.

“Las autoridades interinas de Venezuela solicitaron formalmente asistencia estadounidense a raíz de los sucesos”, indicó el organismo militar estadounidense en un comunicado.

El comandante del Comando Sur, el general Francis L. Donovan, detalló que Estados Unidos movilizó un buque de transporte anfibio, un buque de combate, aviones de transporte, plataformas de reconocimiento y aeronaves de ala rotatoria para apoyar las tareas de respuesta.

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Según explicó el Comando Sur, el despliegue tiene como objetivo brindar apoyo logístico y operativo a las autoridades y a los equipos que participan de la emergencia.

“Estas fuerzas proporcionarán servicios especializados de movilidad y apoyo al personal del gobierno de los EEUU, a los equipos de búsqueda y rescate y a los socios interinstitucionales estadounidenses mientras evalúan los daños, localizan a los heridos y entregan asistencia vital de emergencia”, señaló el comunicado.

La institución también aseguró que mantendrá la coordinación con las autoridades venezolanas durante las próximas etapas de la respuesta.

“Continuará colaborando estrechamente con las autoridades interinas de Venezuela para planificar, coordinar y dirigir” las fuerzas armadas estadounidenses “en apoyo a las operaciones de socorro rápido en las zonas afectadas”, añadió el Comando Sur.

Horas antes del anuncio militar, el Gobierno de Estados Unidos comunicó una ayuda de 150 millones de dólares para asistir a Venezuela tras el impacto de los terremotos de magnitud 7,5 y 7,2 registrados el miércoles.

En paralelo, el Departamento del Tesoro anunció una flexibilización temporal de las sanciones vigentes contra Venezuela con el propósito de facilitar las operaciones relacionadas con la asistencia humanitaria.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) publicó una licencia general que autoriza las operaciones vinculadas con las labores de socorro que, debido al régimen de sanciones, normalmente no podrían realizarse.

“Todas las transacciones relacionadas con las labores de ayuda tras el terremoto en Venezuela que, de otro modo, estarían prohibidas por el VSR quedan autorizadas hasta las 12.01 a. m., hora de verano del Este, del 23 de octubre de 2026”, indicó el organismo.

La autorización tendrá vigencia hasta el 23 de octubre de 2026 y permitirá efectuar operaciones financieras relacionadas con la respuesta a la emergencia.

La licencia también contempla el procesamiento y la transferencia de fondos en nombre de personas de terceros países “hacia o desde” Venezuela cuando esas operaciones respalden las actividades autorizadas por la medida.

No obstante, el Departamento del Tesoro aclaró que la decisión no modifica el resto del régimen de sanciones vigente.

El organismo precisó que la licencia no autoriza el “desbloqueo de cualquier bien bloqueado” por el Reglamento de Sanciones contra Venezuela ni “cualquier otra transacción o actividad prohibida por cualquier otro decreto ejecutivo” que no esté contemplada expresamente en la autorización temporal.

Las medidas anunciadas por Washington buscan facilitar la llegada de recursos, personal y asistencia a las zonas afectadas por los terremotos, donde continúan las tareas de búsqueda, rescate y atención de los damnificados.