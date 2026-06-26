Una avioneta se estrelló contra la torre más alta de Beijing y desató momentos de pánico

El impacto ocurrió en la zona de Guomao, el principal distrito financiero de la capital china. Las autoridades trabajan para determinar las causas del incidente.

Hoy 11:16

Una avioneta se estrelló contra el edificio más alto de Beijing, la capital china, este viernes por la tarde.

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Imágenes dramáticas publicadas en redes sociales mostraban escombros cayendo de la Torre CITIC, de 109 pisos, también conocida como China Zun, así como la cola del avión y la ventana rota de un taxi en tierra.

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