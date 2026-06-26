Fórmula 2: Complicada clasificación de Nicolás Varrone en Spielberg

El argentino no pudo mejorar sus registros con el auto de Van Amersfoort Racing, y quedó 22° en la tanda en donde el más rápido fue el mexicano Noel León.

Hoy 12:10

No fue el viernes esperado por Nicolás Varrone en el circuito austríaco Red Bull Ring, en Spielberg, quien tras la ajustada sesión cronometrada matutina de FIA Fórmula 2, en donde quedó a 7/10 del más rápido, en la clasificación no pudo alcanzar una mejor posición y con el auto de Van Amersfoort Racing quedó 22° con un tiempo de 1m16s672.

El piloto de Ingeniero Maschwitz (Buenos Aires) intentó durante los 16 giros dados en la pista de 4.326 metros, la cual tuvo una temperatura superior a los 40°C, mejorar dicho registro pero le fue difícil, y con ello se ubicó a 1s218 del mexicano Noel León (Campos Racing) que fue el más veloz con 1m15s544 (a 206,153 Km/h.).

Junto a los ingenieros del equipo neerlandés, Varrone analizará los datos a fin de encontrar la solución para evolucionar tanto en las 28 vueltas de la carrera Sprint, que se llevará a cabo este sábado a la hora 9:15 de Argentina, como en la principal que se realizará sobre 40 giros, el domingo a las 5:10.

Cómo le fue a Nicolás Varrone en la primera práctica

Nicolás Varrone tuvo su primer contacto oficial con el Red Bull Ring de Spielberg al finalizar 20° en la práctica libre de la sexta fecha del campeonato de Fórmula 2. El argentino, que este fin de semana compite con el equipo Van Amersfoort Racing, quedó a menos de ocho décimas del mejor registro en una tanda marcada por una enorme paridad entre los participantes.

El piloto de Ingeniero Maschwitz completó 22 vueltas y estableció un tiempo de 1m17s742, quedando a 764 milésimas del alemán Oliver Goethe, quien dominó la sesión con un registro de 1m16s978 al volante de uno de los autos de MP Motorsport. La igualdad fue tal que 21 de los 22 pilotos finalizaron separados por menos de un segundo.

La práctica tuvo una interrupción con bandera roja luego del despiste del británico Cian Shields, representante de AIX Racing, quien fue el único competidor que terminó a más de un segundo del líder de la sesión.

Ahora, Varrone buscará dar un salto en el rendimiento durante la clasificación, programada para las 10.55 (hora de Argentina). La lucha por la pole position tendrá como principal desafío las altas temperaturas ambientales y del asfalto, un factor que podría influir en el comportamiento de los neumáticos durante la sesión decisiva.