Pidieron la detención de Martín Insaurralde en la causa por presunto enriquecimiento ilícito

El fiscal de la causa también lo investiga por lavado de dinero. La medida se conoce tras la difusión de videos con dólares en el domicilio que compartía con Jesica Cirio.

Hoy 14:38

El fiscal Sergio Mola pidió la detención de Martín Insaurralde en la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito. Ahora debe definir el juez a cargo del expediente, Luis Armella.

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La causa, que se originó tras el viaje de lujo que Insaurralde realizó en 2023 a Marbella, junto a la modelo Sofía Clerici, se vio sacudida en las últimas semanas por la difusión de videos en los que aparece Jesica Cirio, exesposa de Insaurralde, contando dólares en el vestidor de la finca que compartían en San Vicente.

En octubre de 2024, los fiscales Sergio Mola y Diego Velasco solicitaron la indagatoria de Insaurralde por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, y extendieron el pedido a un grupo de familiares a quienes la investigación señala como posibles testaferros.

Uno de los ejes centrales de la investigación es la empresa Sasaxa Libero S.A., la firma propietaria de la casa de Martín Insaurralde en San Vicente.

El contador la firma declaró como testigo en la causa y admitió que firmaba los estados contables de la empresa creada por Insaurralde junto a un familiar, pero que realizaba esa tarea en bares y que sus claves de AFIP fueron utilizadas para presentar declaraciones juradas de la empresa sin que él interviniera en esa gestión.

Otro dato llamativo que aportó el contador es que aseguró que nunca conoció en persona a Insaurralde y que la casa de San Vicente nunca apareció en los estados contables que él firmó.

Días atrás, la Justicia allanó dos domicilios de Cirio y su expareja Elías Piccirillo, tras conocerse el video de los fajos de dólares dentro de bolsas plásticas transparentes.

El fiscal Mola solicitó un peritaje técnico sobre los videos de Cirio, que se difundieron el pasado fin de semana, para confirmar el monto de dinero que aparece en las imágenes.

Luego de los allanamientos que se llevaron a cabo en sus propiedades, Cirio entregó su teléfono celular bajo cadena de custodia y los peritos informáticos analizaron el dispositivo para intentar extraer los metadatos de los archivos originales, y así confirmar la fecha exacta de grabación y la procedencia de los mismos.