Crecen las versiones sobre una inminente salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete

En la Casa Rosada se multiplican las especulaciones sobre un posible recambio en el gabinete nacional. El desgaste político y judicial del funcionario alimenta las versiones, mientras ya circulan nombres para una eventual sucesión.

Hoy 15:40

Las versiones sobre un posible alejamiento de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete cobraron fuerza en las últimas horas dentro del Gobierno nacional. Aunque desde la administración de Javier Milei no existe una confirmación oficial, distintas fuentes del oficialismo coinciden en que la continuidad del funcionario atraviesa su momento más delicado desde que asumió el cargo.

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El escenario se habría modificado en los últimos días por la combinación de dos factores: el creciente desgaste político que genera su permanencia y el avance de la causa judicial que lo involucra. En ese contexto, dentro de la Casa Rosada consideran que sostenerlo en el cargo representa un costo cada vez mayor para el Ejecutivo, especialmente en la relación con los bloques aliados y durante las negociaciones parlamentarias.

Según trascendió, en distintos sectores del oficialismo ya existe consenso en que el recambio es una posibilidad concreta, aunque persisten diferencias respecto del momento en que podría concretarse. Mientras algunos creen que la definición podría producirse en cuestión de días, otros sostienen que la decisión dependerá exclusivamente del Presidente.

En paralelo, las recientes declaraciones de Javier Milei marcaron un cambio respecto de su postura anterior. El mandatario admitió públicamente que desplazaría a Adorni si la Justicia avanzara con un procesamiento en su contra, una afirmación que fue interpretada dentro del Gobierno como la primera señal de que un reemplazo dejó de ser un escenario descartado.

En ese marco, también comenzaron a sonar posibles nombres para ocupar la Jefatura de Gabinete. El ministro del Interior, Diego Santilli, es uno de los dirigentes mencionados con mayor insistencia. Quienes impulsan esa alternativa consideran que podría fortalecer el vínculo con los gobernadores y aportar mayor equilibrio político dentro del oficialismo.

No obstante, esa posibilidad no genera consenso interno. Algunos sectores creen que trasladar a Santilli implicaría quitarlo de un área estratégica para la negociación política, mientras que otros sostienen que su experiencia de gestión lo convierte en uno de los candidatos con mejores condiciones para asumir el cargo. Tampoco se descarta que aparezca un nombre inesperado.

Las especulaciones se intensificaron con el regreso de Milei al país, ya que colaboradores cercanos consideran que el fin de semana podría ser determinante para definir el futuro del jefe de Gabinete. Sin embargo, dirigentes que conocen la forma de actuar del Presidente sostienen que no suele tomar decisiones presionado por el contexto político y que, de haber cambios, buscaría anunciarlos por sorpresa.

Mientras tanto, Adorni no dio señales públicas de una eventual renuncia. Desde su entorno rechazan esa posibilidad, aunque reconocen que atraviesa días de fuerte desgaste. A ello se suma que perdió parte de sus funciones tras el nombramiento de un nuevo vocero presidencial, una decisión que fue interpretada como una reducción de su protagonismo dentro del Gobierno.

En las últimas horas, además, nuevas revelaciones vinculadas a la investigación judicial sobre compras realizadas con tarjetas de funcionarios de su equipo y otras operaciones bajo análisis de la Justicia incrementaron la presión política sobre el jefe de Gabinete, alimentando aún más las versiones de una inminente definición sobre su continuidad.