Gran expectativa por la llegada de Desakta2 a Santiago del Estero

La banda de cuarteto se presentará el 30 de julio en Crashon, en la autopista La Banda–Santiago del Estero, con un show cargado de música y baile.

Hoy 15:52

La banda cordobesa de cuarteto compuesta por los vocalistas Joaquín Martín y Fernando Olmedo, tuvieron su debut artístico en octubre del 2021, en Rosario Chateau (Córdoba). Desde ese momento, se presentaron en diferentes boliches y festivales del interior de Córdoba y del país, generando una excelente convocatoria.

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A lo largo de sus 4 años de carrera tuvieron el privilegio de presentarse en Plaza de la Música en diferentes ocasiones, logrando Sold Out en cada una de ellas. Así como también en Forja eventos con localidades agotadas.

Entre sus shows más importantes se destacan festivales como: Cosquín Cuarteto, Festival de Peñas de Villa María, Festival de Jesús María y los eventos más importantes del país.

Durante el año 2025, se presentaron por primera vez en el teatro Gran Rex de BsAs, con entradas Sold Out.

Ahora llegan por primera vez a la Madre de Ciudades para presentarse el Jueves 30 de Julio en Crashon (Autopista La Banda-Sgo).