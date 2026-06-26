Trump acusó a Irán de violar el alto el fuego tras un ataque con drones en el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos calificó el incidente como una “violación estúpida” del acuerdo de cese de hostilidades. Un carguero resultó dañado y la tensión volvió a crecer en una de las rutas marítimas más importantes del mundo.

Hoy 16:22

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó este viernes a Irán de incumplir el alto el fuego vigente en Oriente Medio luego de un ataque con drones registrado en el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio internacional.

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A través de su red social Truth Social, el mandatario aseguró que uno de los drones impactó sobre la cubierta de un buque de carga, mientras que otros tres fueron derribados. "Obviamente, esto es una violación estúpida de nuestro Acuerdo de Alto el Fuego", escribió Trump al referirse al incidente.

El ataque ocurrió el jueves, cuando un drone dañó un carguero que navegaba a unos 14 kilómetros de la localidad de Dahit, en Omán. El hecho puso fin a más de una semana de relativa calma en la zona, luego de que Estados Unidos e Irán alcanzaran un entendimiento para reducir las tensiones y levantar restricciones mutuas.

En las horas previas al incidente, Irán había advertido que respondería con "medidas apropiadas" ante cualquier tránsito marítimo que considerara no autorizado en el estrecho de Ormuz, una declaración que elevó la preocupación de la comunidad internacional.

La escalada también impactó en las operaciones marítimas. El secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), Arsenio Domínguez, informó que 115 buques y alrededor de 2.500 marinos fueron evacuados del estrecho de Ormuz desde el martes como parte de un operativo preventivo.

El plan de evacuación contemplaba dos corredores seguros, uno cercano a las costas de Irán y otro próximo a Omán, coordinados con las autoridades locales. Sin embargo, el operativo fue suspendido luego del ataque sufrido por el portacontenedores Ever Lovely, de bandera singapurense.

El estrecho de Ormuz es considerado uno de los pasos marítimos más estratégicos del planeta, ya que por allí circula una parte significativa del comercio mundial de petróleo y gas. Por ese motivo, cualquier incidente militar en la zona genera preocupación internacional y repercute en los mercados energéticos.