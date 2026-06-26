El municipio bandeño acompaña la realización un importante torneo regional de vóley

El mismo se disputará el 28 y 29 de este mes en el Centro Recreativo de La Banda, con la participación de equipos del NOA y de la provincia de Santiago del Estero.

Hoy 13:40

La Municipalidad de la Ciudad de La Banda continúa fortaleciendo las políticas de promoción deportiva y acompañamiento a las instituciones y organizaciones que impulsan actividades de integración regional. En este marco, brindará su apoyo a la realización de la "Copa Ethos", un importante torneo regional de vóley que se desarrollará los días sábado 28 y domingo 29 en las instalaciones del Centro Recreativo de La Banda.

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El evento congregará a equipos provenientes de distintas provincias del Noroeste Argentino, entre ellas Tucumán, Salta y Jujuy, además de representativos locales y de la provincia de Santiago del Estero, consolidándose como una de las competencias deportivas más convocantes de la disciplina en la región.

La actividad comenzará el sábado al mediodía y se extenderá durante toda la jornada, continuando el domingo con las instancias decisivas hasta conocer a los campeones de esta edición. La modalidad de competencia contempla encuentros al mejor de tres sets, lo que permitirá el desarrollo de partidos dinámicos y de gran nivel competitivo.

Desde la organización destacaron el permanente acompañamiento de la gestión municipal para hacer posible la concreción de este encuentro deportivo. En este sentido, la Municipalidad de La Banda aporta apoyo logístico fundamental, garantizando el alojamiento y hospedaje de las delegaciones visitantes en las instalaciones del Polideportivo Misky Mayu, facilitando las condiciones necesarias para que los deportistas puedan participar de manera cómoda y segura.

El respaldo del municipio a este tipo de iniciativas refleja una política sostenida de promoción del deporte como herramienta de inclusión social, formación de valores y fortalecimiento de los vínculos comunitarios. Asimismo, la realización de eventos de carácter regional favorece el intercambio cultural y deportivo entre jóvenes de distintas provincias.

La “Copa Ethos” no solo representa una oportunidad para el crecimiento y la competencia deportiva, sino también un espacio de encuentro que fomenta el compañerismo, el respeto y la sana convivencia entre deportistas de toda la región.

Desde la Municipalidad de La Banda se destaca la importancia de continuar acompañando propuestas que promuevan hábitos saludables y contribuyan al desarrollo integral de niños, jóvenes y adultos a través de la práctica deportiva.

Por tal motivo, se invita a toda la comunidad bandeña, a las familias y a los medios de comunicación a participar y acompañar esta verdadera fiesta del vóley regional, que durante dos jornadas convertirá a la ciudad en un punto de referencia para el deporte del NOA.