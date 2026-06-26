La banda de cuarteto se presentará el jueves 30 de julio en Crashon, generando gran expectativa entre los fanáticos del género.

Hoy 14:17

La reconocida banda cordobesa de cuarteto Desakta2 se presentará por primera vez en Santiago del Estero el próximo jueves 30 de julio, con un espectáculo que tendrá lugar en el espacio Crashon, ubicado sobre la autopista la autopista Juan Domingo Perón.

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El show genera gran expectativa entre los seguidores del género en la “Madre de Ciudades”, ya que se trata de la primera visita del grupo a la provincia, en el marco de una gira que continúa recorriendo distintos puntos del país.

La presentación promete una noche de música y baile al ritmo del cuarteto, con un repertorio que incluirá los temas más reconocidos de la banda y una puesta en escena pensada para el público santiagueño.

Desde la organización destacaron que el evento contará con la participación de público local y de la región, consolidándose como una de las propuestas musicales destacadas de la agenda de fin de mes en la provincia.

Las entradas y más información sobre el espectáculo se encuentran disponibles a través de los canales habituales de venta del espacio.