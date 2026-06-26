Preocupación en Perico por intoxicación de alumnos en escuela primaria

La Fiscalía de Perico investiga la intoxicación de diez niños de la Escuela Primaria N° 214, tras la presunta ingesta de un medicamento.

Hoy 14:13

La Fiscalía de Investigación Penal Preparatoria de Perico ha iniciado una investigación de oficio para esclarecer las circunstancias de la intoxicación de diez alumnos en la Escuela Primaria N° 214 'Ejército del Norte'. Este incidente ocurrió el 24 de junio y se sospecha que los menores ingirieron un medicamento.

La alarma se activó cuando personal de la Seccional 21ª fue informado de la situación y se trasladó al Hospital Dr. Arturo Zabala, donde algunos niños ya estaban recibiendo atención médica. Un estudiante de 11 años comenzó a presentar síntomas de descompensación en la escuela, lo que llevó a las autoridades educativas a activar el protocolo de emergencia.

El SAME intervino rápidamente y trasladó al menor afectado al hospital, donde se iniciaron las evaluaciones pertinentes. Posteriormente, varios otros estudiantes comenzaron a mostrar síntomas similares y también fueron derivados al nosocomio para su atención.

En total, diez menores recibieron asistencia sanitaria, de los cuales ocho permanecieron en observación en el Hospital Dr. Arturo Zabala y fueron dados de alta al día siguiente. Sin embargo, dos niños continúan internados en el Hospital de Niños 'Dr. Héctor Quintana' de San Salvador de Jujuy, aunque su evolución clínica es favorable.

El fiscal encargado del caso ha ordenado la apertura de actuaciones de oficio y ha solicitado denuncias y declaraciones testimoniales de los padres y autoridades de la escuela. Asimismo, se han implementado diversas medidas investigativas, incluyendo la intervención de la Línea 102 y de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia para brindar asistencia a los niños afectados.

Las autoridades también han dispuesto el resguardo del lugar de los hechos para la recolección de evidencia, así como el secuestro de elementos de interés para la causa y la preservación de muestras biológicas de los menores para estudios toxicológicos. La investigación busca determinar el origen de la sustancia ingerida y establecer posibles responsabilidades que conduzcan a acciones judiciales.