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SANTIAGO DEL ESTERO | 26 JUN 2026 | 15º
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El amigo de Claudio Barrelier rompió el silencio y dio su versión ante la Justicia

El hombre, detenido por presunto encubrimiento agravado, aseguró que desconocía el crimen de Agostina Vega y afirmó que fue engañado.

Hoy 11:42

La investigación por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, avanzó este jueves con la declaración indagatoria de Osvaldo Fassetta, uno de los detenidos por presunto encubrimiento agravado en la causa.

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“Él no sabía lo que sucedió en el domicilio de barrio Cofico. No estuvo presente durante las aparentes horas del crimen”, afirmó su abogado defensor, Eduardo Medina Allende, al finalizar la indagatoria.

En diálogo con La Voz, el letrado sostuvo que Fassetta fue “engañado” por Claudio Barrelier, principal acusado del caso, y negó haber colaborado para ocultar pruebas o desviar la investigación.

Actualmente, Fassetta permanece detenido e imputado por encubrimiento agravado por mediar un contexto de violencia de género, la misma acusación que también alcanza a Soledad Andreani - la dueña del Ford Ka negro - y, desde este jueves, a Marianela Soledad Palmero, la pareja de Barrelier.

Según la hipótesis de los investigadores, los tres omitieron información relevante para favorecer a Barrelier, el principal acusado.

En su declaración ante el fiscal Garzón, Fassetta admitió haber mantenido contacto con Melisa Heredia, la mamá de Agostina, y reconoció haber intercambiado mensajes con ella. Sin embargo, negó que esas acciones hayan formado parte de una estrategia para beneficiar a Barrelier.

Incluso explicó que, al volver a la casa de barrio Cofico, le llamó la atención encontrar un acolchado nuevo sobre su cama, aunque aseguró que pensó que alguien lo había colocado debido a las bajas temperaturas y nunca sospechó que pudiera estar relacionado con el crimen.

“Barrelier tenía una astucia natural para manipular gente. Fassetta siente que Barrelier lo engañó”, sostuvo su abogado.

Además, Allende anticipó que pedirá la excarcelación de su defendido. “No hubo colaboración, en ningún momento”, insistió.

Pese a la declaración, la situación procesal del imputado no cambió. Sigue detenido mientras el fiscal analiza las pruebas incorporadas al expediente.

Para el fiscal Garzón, Agostina Vega entró a la casa ubicada en el barrio Cofico el 23 de mayo. Entre esa noche y la madrugada del día siguiente, habría sido abusada y asesinada por asfixia.

Después del crimen, Barrelier habría conservado el cuerpo durante varias horas antes de iniciar el macabro plan para hacerlo desaparecer.

La reconstrucción judicial sostiene que el lunes por la mañana cargó los restos en el auto de Andreani y los trasladó hasta un descampado de barrio Ampliación Ferreyra. Allí los enterró con la intención de ocultar las pruebas del crimen.

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