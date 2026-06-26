Fechas, horarios y cruces de 16avos del Mundial 2026: cuándo y contra quién juega Argentina

La Scalonta aseguró el primer puesto del Grupo J y ya tiene definido el día, horario y sede para su debut en la nueva ronda de 16avos de final.

Hoy 10:41

El Mundial 2026 hará historia con un formato completamente renovado. Por primera vez, 48 selecciones participan de la Copa del Mundo y la FIFA incorporó una nueva ronda de 16avos de final, en la que competirán 32 equipos. En ese escenario, la Selección Argentina ya aseguró su clasificación como líder del Grupo J y espera conocer a su próximo rival.

El nuevo sistema establece que avanzan los dos primeros de cada uno de los 12 grupos, además de los ocho mejores terceros. A partir de esa instancia, todos los cruces serán a eliminación directa hasta la gran final.

Cuándo juega Argentina los 16avos de final

La Selección Argentina enfrentará al segundo del Grupo H el viernes 3 de julio, desde las 19.00 (hora argentina), en el Hard Rock Stadium de Miami.

El rival de la Albiceleste saldrá del Grupo H, integrado por España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde, cuya definición se llevará a cabo en la última fecha de la fase de grupos.

Equipos clasificados a los 16avos de final

Hasta el momento, los seleccionados que ya aseguraron su lugar en la fase eliminatoria son:

México

Estados Unidos

Alemania

Argentina

Francia

Noruega

Colombia

Suiza

Canadá

Brasil

Marruecos

Bosnia y Herzegovina

Sudáfrica

Costa de Marfil

Ecuador

Países Bajos

Japón

Suecia

Australia

Todavía restan definirse 13 plazas para completar el cuadro de 32 equipos.

Cómo se juegan los 16avos de final

Desde esta instancia, todos los partidos serán a eliminación directa. En caso de empate al término de los 90 minutos, se disputarán dos tiempos suplementarios de 15 minutos cada uno. Si persiste la igualdad, el clasificado se definirá mediante la tanda de penales.

Los cruces confirmados de los 16avos de final