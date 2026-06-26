El tiempo en Santiago del Estero para este viernes 26 de junio: se espera una mañana helada y cielo parcialmente nublado

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima será de 5°C y la máxima alcanzará los 20°C. Para el sábado se espera un leve ascenso de la mínima, sin probabilidad de lluvias.

26/06/2026

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un viernes con amplitud térmica marcada en Santiago del Estero, con una mañana muy fría y una tarde templada, en una jornada que se desarrollará sin precipitaciones.

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De acuerdo con el pronóstico oficial, la temperatura mínima será de 5°C y la máxima llegará a los 20°C. Durante la madrugada se prevé cielo algo nublado, mientras que por la mañana estará parcialmente nublado. Hacia la tarde volverán las condiciones de cielo algo nublado, panorama que se mantendrá durante la noche.

En cuanto al viento, predominará del sector norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 22 kilómetros por hora, sin ráfagas significativas. La probabilidad de precipitaciones será del 0% durante toda la jornada.

Para el sábado, el organismo nacional pronostica un leve aumento de la temperatura mínima, que se ubicará en 7°C, mientras que la máxima volverá a alcanzar los 20°C.

La jornada se presentará con cielo parcialmente nublado desde la madrugada hasta la noche y sin probabilidad de lluvias. Además, se esperan vientos del este y noreste, con velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora, manteniéndose condiciones estables para realizar actividades al aire libre.