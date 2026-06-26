La policía recupera parte del dinero robado a comerciante en Tucumán

La policía de Tucumán continúa la investigación del robo a una comerciante, mientras la víctima ha logrado recuperar parte del dinero sustraído.

26/06/2026

La investigación policial en Tucumán avanza en relación al robo de más de cinco millones de pesos a una comerciante, quien ha comenzado a recuperar parte del dinero sustraído.

Este miércoles, tras recibir información sobre la intención del acusado de devolver parte del dinero robado, los efectivos de la Comisaría de Monteros se presentaron en el domicilio de la denunciante.

Durante el procedimiento, se recuperó una valija con dinero que había sido abandonada en un drugstore cercano, ubicado en la zona de la Plazoleta 28 de Agosto.

Un familiar de la víctima fue quien recogió la valija, lo que llevó a los investigadores a solicitar allanamientos para recuperar el resto de la suma robada y detener a los implicados en este caso.

Con base en las nuevas declaraciones proporcionadas por la comerciante y su familiar, las autoridades pidieron medidas adicionales en el marco de la causa por hurto con escalamiento.

La Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad y contra la Integridad Física del Centro Judicial de Monteros ha ordenado la devolución del dinero y la valija a la comerciante afectada.

El operativo fue liderado por el Subcomisario Mario Acosta y supervisado por el Comisario General Marcos Goane, quienes están a cargo de la investigación en la región.