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SANTIAGO DEL ESTERO | 26 JUN 2026 | 11º
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Locales

"Raíces en Movimiento" abre su convocatoria para la Feria Artesanal 2026

La segunda edición del proyecto busca participantes de todas las edades para una pasarela que celebra la identidad, el arte y el diseño local, sin exigir experiencia previa en modelaje.

Hoy 23:45
Desfile Raíces en Movimiento

La moda como expresión cultural, el diseño como herramienta de identidad y el arte como puente entre generaciones volverán a unirse en la segunda edición de "Raíces en Movimiento", una propuesta que resignifica la pasarela como un espacio de encuentro con las tradiciones y la creatividad local.

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La convocatoria está abierta a niños, adolescentes y adultos interesados en formar parte de una experiencia inclusiva, donde lo más importante es la disposición a participar y convertirse en protagonistas de un proyecto que pone en valor la riqueza cultural y el talento de la comunidad. Bajo el lema "Una pasarela viva de identidad, arte y diseño local", cada participante podrá representar una historia vinculada a las raíces, costumbres y trabajo de quienes mantienen vivas las expresiones culturales a través del diseño y la producción artesanal.

El evento se desarrollará en la edición 2026 de la Feria Artesanal, tal como ocurrió en la primera edición, donde la pasarela a cielo abierto se convirtió en uno de los principales atractivos. La inscripción se realizará el sábado 27 de junio desde las 10:00 horas en Independencia 125, segundo piso, Escuela Look Models, y se atenderá por orden de llegada.

Los organizadores destacaron que no se requieren conocimientos de modelaje ni experiencia escénica, ya que el objetivo es garantizar igualdad de oportunidades y que cualquier persona pueda expresar su identidad, participando en un proyecto colectivo que celebra la cultura local a través del arte, el diseño y la comunidad.

Para más información, los interesados pueden comunicarse con Naisha al 385 574-8456. La iniciativa invita a todos a sumarse y convertir cada paso sobre la pasarela en un relato cargado de historia, pertenencia y emoción.

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