En vivo: la Estados Unidos de Pochettino cierra la fase de grupos ante una Turquía ya eliminada

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|3
|1
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|3
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|1
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|3
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El conjunto norteamericano enfrentará este jueves a Turquía en el Los Angeles Stadium por la tercera fecha del Grupo D del Mundial 2026. Los dirigidos por Mauricio Pochettino ya aseguraron el primer puesto y buscarán mantener su gran nivel.
Estados Unidos y Turquía se medirán desde las 23.00 en el Los Angeles Stadium, en un partido correspondiente a la última jornada del Grupo D del Mundial 2026. El encuentro encuentra a ambos seleccionados en situaciones opuestas: mientras los estadounidenses ya tienen garantizada su clasificación y el liderazgo de la zona, los turcos disputarán su despedida de la competencia.
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