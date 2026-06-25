Santiago del Estero, Chaco y Santa Fe firman acuerdo histórico para la gestión de los Bajos Submeridionales

Los tres gobiernos provinciales, junto al Consejo Federal de Inversiones, acordaron un plan de obras para proteger y administrar recursos hídricos en más de 8 millones de hectáreas, priorizando infraestructura y producción ante fenómenos climáticos extremos.

Hoy 22:36

Santiago del Estero, Chaco y Santa Fe firmaron un convenio histórico para la gestión integral de los Bajos Submeridionales, una región que abarca 8 millones de hectáreas con actividad agrícola y ganadera significativa. El acuerdo, que llega tras más de 50 años de negociaciones, establece un plan de obras a corto, mediano y largo plazo, con el objetivo de proteger localidades y optimizar la administración del agua, especialmente ante la eventualidad de fenómenos climáticos como El Niño.

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El convenio fue rubricado por los gobernadores de las tres provincias y contó con el apoyo técnico y financiero del Consejo Federal de Inversiones y del Instituto Nacional del Agua. Durante su planificación, se realizaron talleres participativos en Charata, Tostado y Bandera, incorporando solicitudes de la población para mejorar infraestructura y prevenir inundaciones o sequías.

El plan prioriza la construcción de reservorios, la mejora de alcantarillas y canales interprovinciales, la administración del agua potable y la implementación de sistemas de canalización que eviten daños en áreas bajas de Santiago del Estero, Chaco y Santa Fe. Además, incluye la articulación con municipios y entidades rurales para garantizar que la producción agrícola y ganadera no se vea afectada por la variabilidad climática.

El ministro de la Producción de Santiago del Estero, Néstor Machado, destacó la importancia de la coordinación interprovincial: "Este convenio nos permite trabajar de manera articulada y anticiparnos a fenómenos climáticos, protegiendo a la población y asegurando la infraestructura crítica para nuestra región".

La firma del acuerdo refuerza la planificación estratégica y preventiva en materia hídrica, consolidando un modelo de cooperación entre provincias para enfrentar desafíos climáticos y garantizar el desarrollo sostenible en la región de los Bajos Submeridionales.