Buscan a remisero acusado de violar a una mujer trans en un motel

Todo se precipitó por falta de dinero, unos $ 20.000 de tarifa de Belgrano a Huaico Hondo. Ambos protagonistas fueron a un conocido motel y sobrevino el caos.

Hoy 07:19

La Justicia inició una investigación para dar con un remisero acusado de haber abusado sexualmente de una mujer trans en un motel del barrio Huaico Hondo.

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La causa es llevada adelante por personal de la Comisaría de la Mujer y la Familia Nº 11, bajo la intervención de la fiscal de turno, Natalia Malachevsky. Según la denuncia, la víctima, de 23 años, señaló que el hecho ocurrió durante la madrugada, luego de retirarse de un local bailable ubicado en la intersección de avenida Belgrano y Aconcagua.

De acuerdo con su relato, la mujer abordó un remís junto a dos amigas. Tras dejar a sus acompañantes en el barrio Industria, continuó viaje sola hacia su domicilio en Huaico Hondo. En ese contexto, el conductor le habría indicado que el costo del traslado ascendía a 20.000 pesos.

Ante la imposibilidad de abonar esa suma, el chofer le habría propuesto mantener relaciones sexuales como forma de pago. Según consta en la denuncia, la mujer accedió inicialmente y ambos se dirigieron a un motel ubicado en la zona de calles Colón y Fabián Mansilla.

Siempre según su testimonio, una vez en la habitación el hombre se tornó violento y la habría sometido sexualmente sin su consentimiento, pese a sus pedidos para que se detuviera. La denunciante logró liberarse, salir del lugar y pedir ayuda al personal del establecimiento, que intervino en la situación.

De acuerdo con la investigación, el acusado se retiró rápidamente del lugar a bordo de su vehículo. La víctima aportó una descripción física del sospechoso, quien tendría cabello corto, tez trigueña, ojos marrones y una cicatriz en una costilla del lado derecho. Además, indicó que llevaba un reloj negro en la muñeca izquierda.

Fuentes policiales señalaron que la identidad del hombre aún no fue establecida, ya que no habría presentado documentación al ingresar al motel. No obstante, se analizan registros de cámaras de seguridad que podrían haber captado el vehículo.

También se prevé tomar declaración a las dos amigas de la denunciante, quienes descendieron del rodado previamente. En paralelo, la víctima continuará colaborando con la investigación judicial.

La causa se encuentra en pleno desarrollo y las autoridades trabajan para esclarecer el hecho y dar con el paradero del sospechoso.