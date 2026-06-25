La Banda se despide del frío: temperaturas agradables para hoy Jueves 25 de junio de 2026

Los bandeños disfrutarán de un día despejado con temperaturas que irán en aumento. El pronóstico anticipa un clima agradable para los próximos días.

Hoy 08:11

En La Banda, Santiago del Estero, el clima se presenta despejado y fresco en este inicio de jornada. Actualmente, la temperatura es de 3.4 °C, con una sensación térmica de 2.9 °C, lo que obliga a los bandeños a abrigarse al salir.

La humedad es alta, alcanzando el 93%, lo que puede hacer que el aire se sienta más frío. Sin embargo, el viento suave del sureste, a 3.6 km/h, contribuye a mantener el ambiente fresco, ideal para quienes disfrutan del aire puro de la mañana.

Para hoy, se espera un día soleado, con temperaturas que oscilarán entre los 7.6 °C de mínima y los 19.6 °C de máxima. Esto representa un notable aumento en comparación con la mañana fría, lo que permitirá a los bandeños disfrutar de actividades al aire libre.

El pronóstico para mañana, viernes 26 de junio, también será soleado, con una mínima de 8.1 °C y una máxima que alcanzará los 21.9 °C. Este clima agradable se mantendrá, lo que sugiere un fin de semana cálido para la región.

Finalmente, el sábado 27 de junio, La Banda seguirá disfrutando de un clima soleado, con temperaturas que irán de 9.4 °C a 21.5 °C. Los bandeños pueden prepararse para un fin de semana ideal para salir y disfrutar del sol.