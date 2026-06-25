Añatuya: delincuentes asaltaron a una mujer de 76 años mientras dormía en su vivienda

Dos intrusos ingresaron a la casa de una vecina con problemas de salud en el barrio Tiro Federal y le sustrajeron una garrafa de 10 kilos, además de provocar daños en el inmueble.

Hoy 09:12

Un violento episodio de inseguridad se registró en las primeras horas de este jueves en la ciudad de Añatuya, cuando dos delincuentes irrumpieron en la vivienda de una mujer de 76 años mientras la víctima dormía.

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El hecho ocurrió cerca de las 05:00, en una casa ubicada en la intersección de las calles Lamadrid y Mundial 78, en el barrio Tiro Federal. Hasta allí llegó personal de la División Prevención de la Departamental 13, tras un alerta que activó el operativo policial.

En el lugar, los efectivos se entrevistaron con la propietaria del domicilio, una mujer de apellido Ponce, quien padece problemas de salud y se encontraba profundamente conmocionada por lo ocurrido. La víctima relató que despertó al notar la presencia de dos intrusos dentro de su vivienda, quienes actuaron con total impunidad.

De acuerdo con la información preliminar, los delincuentes lograron sustraer una garrafa de 10 kilogramos. Además, dañaron la puerta de un galpón ubicado en la parte trasera del inmueble, donde la mujer guarda distintos elementos personales.

Hasta el momento, la víctima y su familia realizan un inventario de sus pertenencias para determinar con precisión el alcance del robo, ya que no descartan la falta de otros objetos.

Tras el hecho, los hijos de la mujer se hicieron presentes en el domicilio para brindarle contención. En tanto, personal policial labró las actuaciones correspondientes e invitó a la familia a formalizar la denuncia en la Comisaría 41, que quedó a cargo de la investigación para identificar a los responsables del hecho.