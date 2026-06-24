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SANTIAGO DEL ESTERO | 24 JUN 2026 | 13º
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Policiales

Rescataron una moto robada en un baile y demoran a dos menores en La Banda

El rodado había sido sustraído en Tramo 16 y fue hallado desarmado en zonas montuosas de Cañada Escobar. La Policía secuestró las partes del vehículo y puso el caso a disposición de la Justicia.

Hoy 21:16
Moto

Personal de la Sección Robo y Hurto de la Comisaría Comunitaria N° 14 logró recuperar una motocicleta que había sido denunciada como sustraída durante un baile en la localidad de Tramo 16 y demoró a dos adolescentes de 15 y 16 años presuntamente vinculados al hecho.

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La investigación se inició tras la denuncia del propietario del rodado, una Gilera Smash de 110 cc, y permitió a los efectivos desplegar tareas de inteligencia en distintos puntos del departamento Banda.

Las averiguaciones condujeron a los uniformados hasta la localidad de Cañada Escobar, donde el aporte de un vecino resultó clave para orientar la pesquisa hacia los posibles autores del hecho.

A partir de esa información, la Policía avanzó con rastrillajes en zonas montuosas de la región, donde se logró ubicar distintas partes de la motocicleta ocultas entre la vegetación.

En una primera intervención fueron hallados plásticos y la batería del rodado, mientras que en posteriores recorridos se localizaron el cuadro, el tanque de combustible, las ruedas y el asiento.

Tras las verificaciones técnicas correspondientes, se confirmó que todas las piezas pertenecían a la motocicleta denunciada como sustraída.

Los elementos fueron secuestrados y trasladados a sede policial, donde quedaron a disposición de la Unidad Fiscal interviniente, que dispuso las medidas procesales correspondientes en relación con los menores demorados y el avance de la investigación.

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