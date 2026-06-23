Un adolescente de 17 años fue aprehendido acusado de golpear y amenazar a su expareja

La víctima aseguró que sufrió golpes durante una reunión familiar y que posteriormente recibió intimidaciones. La Justicia dispuso medidas de protección y ordenó la aprehensión del sospechoso.

Hoy 20:06

Una joven de 26 años denunció haber sido víctima de agresiones físicas y amenazas por parte de su expareja, un adolescente de 17 años, en un hecho ocurrido en la localidad de El Bobadal, departamento Jiménez, que derivó en la intervención de la Justicia y la aprehensión del acusado.

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Según la presentación realizada por la mujer ante la Policía, el episodio ocurrió durante la noche del 21 de junio, mientras participaba de una reunión familiar en la vivienda del abuelo del adolescente. De acuerdo con su relato, una discusión entre el acusado y uno de sus hermanos derivó en una situación de violencia durante la cual habría sido golpeada con puños en el rostro y patadas en las piernas, provocando su caída al suelo.

La denunciante manifestó además que, al intentar retirarse para descansar, el joven habría continuado con las agresiones verbales y amenazas, impidiéndole abandonar el lugar, por lo que debió solicitar ayuda de familiares para resguardar su integridad.

Asimismo, indicó que posteriormente recibió mensajes intimidatorios a través de WhatsApp que presuntamente habrían sido enviados por el padre del acusado, elementos que fueron incorporados a la investigación.

La mujer sostuvo también que no sería la primera vez que sufría hechos de violencia por parte de su expareja, señalando que existieron antecedentes similares durante la relación que mantuvieron durante aproximadamente seis meses.

Tras tomar conocimiento de la denuncia, la fiscal de turno de Las Termas de Río Hondo, Dra. Daiana Pérez Vicens, ordenó la activación del Botón Antipánico a favor de la víctima y dispuso la aprehensión del adolescente por una causa en la que se investigan supuestas lesiones y amenazas.

En cumplimiento de la medida judicial, efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 53 localizaron al sospechoso y concretaron su aprehensión, quedando a disposición de la Justicia.

De acuerdo con fuentes policiales, las actuaciones fueron remitidas al Centro Judicial de Las Termas de Río Hondo y se iniciaron las gestiones para el traslado del adolescente al Centro de Abordaje Terapéutico y Responsabilidad Adolescente (CATRA), mientras la investigación continúa con la recepción de testimonios y otras medidas probatorias.