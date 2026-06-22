“Queremos saber qué pasó”: la familia de Julián Carrizo reclama respuestas tras su muerte

A una semana del fallecimiento del joven de 25 años que sufrió un grave accidente en Fernández, sus familiares cuestionan la falta de imágenes de cámaras de seguridad y piden que se esclarezcan las circunstancias del hecho.

Hoy 23:25

El dolor por la muerte de Julián Agustín Carrizo, el joven de 25 años que falleció tras permanecer internado en grave estado luego de sufrir un accidente en Fernández, sigue golpeando a su familia. A más de una semana del siniestro ocurrido durante la madrugada del 14 de junio, sus seres queridos aseguran que aún no tienen certezas sobre lo sucedido y reclaman respuestas.

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Según indicaron, existen numerosas versiones sobre el hecho, pero ninguna explicación oficial que les permita comprender cómo se produjo el accidente que terminó con la vida del joven.

"Queremos saber qué es lo que ha pasado. Si alguien vio algo o sabe algo, que hable", expresó su madre, Soledad Herrera, quien manifestó sus dudas respecto a la ausencia de registros fílmicos de la zona donde ocurrió el hecho.

La mujer aseguró que vecinos habrían comentado la existencia de cámaras de seguridad en comercios cercanos, aunque hasta el momento no habrían podido acceder a esas imágenes.

"Para mí es muy sospechoso. Hay muchas versiones y nosotros queremos saber qué es lo que ha pasado", sostuvo.

Soledad también describió el difícil momento que atraviesa la familia desde la muerte de Julián.

"Es un luto que vamos a llevar de por vida. Vamos a tener que acostumbrarnos a vivir con este dolor una vez más porque hemos perdido a mi hijo", afirmó entre lágrimas.

"Solo escuchamos rumores"

Por su parte, Gabriel Carrizo señaló que hasta ahora solo han recibido comentarios informales sobre el accidente.

"Nos dicen que le ha chocado un auto, que ha caído solo, pero después nadie quiere hablar ni decirnos qué pasó realmente", indicó.

Además, cuestionó que no existan registros claros de las cámaras ubicadas en las inmediaciones del lugar donde ocurrió el siniestro.

Dudas sobre la mecánica del hecho

Los hermanos de Julián también expresaron interrogantes sobre las lesiones sufridas por el joven.

Cristian Carrizo relató que, según le comentaron familiares que estuvieron junto a la víctima en los primeros momentos de atención médica, algunos profesionales habrían señalado la posibilidad de que las heridas fueran compatibles con un fuerte impacto.

En la misma línea, Ariel Carrizo aseguró que los médicos les informaron sobre la gravedad de las lesiones craneales que presentaba Julián.

"Tenía traumatismo de cráneo muy severo y varias fracturas producto de un impacto muy fuerte", manifestó.

El joven sostuvo además que tiene sospechas de que pudo haber intervenido otro vehículo en el accidente.

"A mí no me cierra que haya sido solamente un derrape. Para mí lo han chocado y lo dejaron tirado ahí", afirmó.

Asimismo, señaló que observó daños en la parte trasera de la motocicleta cuando pudo verla posteriormente.

Reclamo de la familia

Los familiares indicaron que desde la Comisaría Comunitaria N° 35 les informaron que la causa continúa bajo investigación y que las actuaciones son supervisadas por la fiscal de turno, María Montes.

Sin embargo, insistieron en que necesitan conocer qué ocurrió aquella madrugada para poder afrontar el duelo con certezas.

"Si fue una mala suerte y realmente derrapó, queremos saberlo. Pero si ocurrió otra cosa, queremos que se investigue y que se haga justicia", expresó Ariel.

Mientras la investigación continúa, la familia de Julián mantiene su pedido para que aparezcan testigos o registros que permitan reconstruir los últimos momentos del joven y esclarecer definitivamente las circunstancias que rodearon el trágico hecho.