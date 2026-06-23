Norma Fuentes anunció la puesta en marcha del programa de contención e inclusión “Somos el Club”

La iniciativa articulará el trabajo de la Municipalidad, clubes deportivos y organizaciones sociales para promover la inclusión, fortalecer los vínculos comunitarios y brindar acompañamiento a vecinos de todas las edades.

Hoy 19:46

La intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, presentó oficialmente el programa “Somos el Club”, una red barrial de protección, inclusión y desarrollo que trabajará de manera articulada entre el municipio, clubes deportivos y organizaciones de la sociedad civil con el objetivo de fortalecer el tejido social y mejorar la calidad de vida de los vecinos.

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Del lanzamiento también participaron el secretario de Coordinación de Gabinete, Mario Benavente; el presidente de la Federación Provincial de Fútbol, Francisco Pece; autoridades de los clubes Central Córdoba, Mitre, Güemes, Instituto Santiago, Yanda, Estudiantes, Comercio y Unión Santiago, además de representantes del club de básquet adaptado Antonio Tagliavini y de la fundación Casa de la Mujer.

La propuesta contempla una articulación de funciones entre los distintos actores participantes. Los clubes aportarán sus instalaciones y el vínculo cotidiano con las familias; las organizaciones sociales brindarán equipos profesionales, capacitaciones y asesoramiento técnico; mientras que la Municipalidad acompañará con la coordinación institucional, la vinculación con los servicios públicos y la difusión de las actividades.

Durante el acto, la Ing. Fuentes destacó la importancia del trabajo conjunto para llegar de manera efectiva a cada sector de la comunidad. “Formar redes y trabajar en equipo es la forma más eficiente de acompañar y brindar a los vecinos la asistencia que necesitan, buscando consolidar la vida social de los clubes deportivos y que cada vecino pueda acercarse al que esté más cerca de su domicilio para encontrarse con otros y compartir”, expresó.

Por su parte, Mario Benavente valoró la articulación entre el municipio, la provincia, las instituciones deportivas y las organizaciones sociales para avanzar en políticas de inclusión y bienestar destinadas a toda la comunidad.

A su turno, Francisco Pece resaltó el rol histórico de los clubes como espacios de encuentro y contención social. “Es importante revivir el papel social y cultural que siempre tuvieron los clubes deportivos para acompañar no solo a sus socios, sino también a todos los vecinos de cada barrio”, señaló.

La red comunitaria desarrollará acciones vinculadas a la promoción de la igualdad de género y la prevención de la violencia, actividades recreativas para niños y niñas, adecuación de espacios para personas con discapacidad, talleres preventivos sobre adicciones, apoyo escolar, alfabetización, capacitación para la inserción laboral, propuestas para adultos mayores y actividades culturales destinadas a fortalecer la identidad y la participación barrial.