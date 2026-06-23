Didier Deschamps dejó la concentración de Francia tras la muerte de su madre

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Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 23 JUN 2026 | 13º
Mundial 2026
ET Grupo L
Panamá 0
Croacia 0
23 / 06 / 2026
FINALIZADO Grupo L
Inglaterra 0
Ghana 0
FINALIZADO
FINALIZADO Grupo K
Portugal 5
Uzbekistán 0
FINALIZADO
16:00 Grupo B
Suiza -
Canadá -
24 / 06 / 2026
16:00 Grupo B
Bosnia Herzegovina -
Qatar -
24 / 06 / 2026
19:00 Grupo C
Escocia -
Brasil -
24 / 06 / 2026
23 / 06 / 2026 ET Grupo L
Panamá
0 - 0
Croacia
20 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Turquía
0 - 1
Paraguay
20 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo F
Países Bajos
5 - 1
Suecia
20 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo E
Alemania
2 - 1
Costa de Marfil
20 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo E
Ecuador
0 - 0
Curazao
21 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo F
Túnez
0 - 4
Japón
21 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo H
España
4 - 0
Arabia Saudita
21 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Bélgica
0 - 0
Irán
21 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo H
Uruguay
2 - 2
Cabo Verde
21 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Nueva Zelanda
1 - 3
Egipto
22 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo J
Argentina
2 - 0
Austria
22 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Francia
3 - 0
Irak
22 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Noruega
3 - 2
Senegal
23 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo J
Jordania
1 - 2
Argelia
23 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo K
Portugal
5 - 0
Uzbekistán
23 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo L
Inglaterra
0 - 0
Ghana
23 / 06 / 2026 23:00 Grupo K
Colombia
vs
RD Congo
24 / 06 / 2026 16:00 Grupo B
Suiza
vs
Canadá
24 / 06 / 2026 16:00 Grupo B
Bosnia Herzegovina
vs
Qatar
24 / 06 / 2026 19:00 Grupo C
Escocia
vs
Brasil
24 / 06 / 2026 19:00 Grupo C
Marruecos
vs
Haití
24 / 06 / 2026 22:00 Grupo A
Republica Checa
vs
México
24 / 06 / 2026 22:00 Grupo A
Sudáfrica
vs
Corea del Sur
25 / 06 / 2026 17:00 Grupo E
Curazao
vs
Costa de Marfil
25 / 06 / 2026 17:00 Grupo E
Ecuador
vs
Alemania
25 / 06 / 2026 20:00 Grupo F
Japón
vs
Suecia
25 / 06 / 2026 20:00 Grupo F
Túnez
vs
Países Bajos
25 / 06 / 2026 23:00 Grupo D
Turquía
vs
Estados Unidos
25 / 06 / 2026 23:00 Grupo D
Paraguay
vs
Australia
26 / 06 / 2026 16:00 Grupo I
Senegal
vs
Irak
26 / 06 / 2026 16:00 Grupo I
Noruega
vs
Francia
26 / 06 / 2026 21:00 Grupo H
Cabo Verde
vs
Arabia Saudita
26 / 06 / 2026 21:00 Grupo H
Uruguay
vs
España
27 / 06 / 2026 00:00 Grupo G
Nueva Zelanda
vs
Bélgica
27 / 06 / 2026 00:00 Grupo G
Egipto
vs
Irán

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Corea del Sur 0 0 0 0 0 0 0 0
2 México 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Republica Checa 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sudáfrica 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Canadá 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Suiza 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Escocia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Haití 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Paraguay 1 1 0 0 1 0 1 3
2 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Estados Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turquía 1 0 0 1 0 1 -1 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 1 1 0 0 2 1 1 3
2 Curazao 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Ecuador 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Costa de Marfil 1 0 0 1 1 2 -1 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Países Bajos 1 1 0 0 5 1 4 3
2 Japón 1 1 0 0 4 0 4 3
3 Suecia 1 0 0 1 1 5 -4 0
4 Túnez 1 0 0 1 0 4 -4 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Egipto 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Bélgica 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Irán 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Nueva Zelanda 1 0 0 1 1 3 -2 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 España 1 1 0 0 4 0 4 3
2 Cabo Verde 1 0 1 0 2 2 0 1
3 Uruguay 1 0 1 0 2 2 0 1
4 Arabia Saudita 1 0 0 1 0 4 -4 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Noruega 1 1 0 0 3 2 1 3
3 Senegal 1 0 0 1 2 3 -1 0
4 Irak 1 0 0 1 0 3 -3 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argentina 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Argelia 1 1 0 0 2 1 1 3
3 Jordania 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Austria 1 0 0 1 0 2 -2 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Portugal 1 1 0 0 5 0 5 3
2 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uzbekistán 1 0 0 1 0 5 -5 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Ghana 1 0 1 0 0 0 0 1
2 Inglaterra 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Croacia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0
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Somos Deporte

Didier Deschamps dejó la concentración de Francia tras la muerte de su madre

La Federación Francesa de Fútbol confirmó que el entrenador regresó a su país para asistir al funeral y no estará en el banco ante Noruega, por la última fecha del Grupo I del Mundial 2026.

Hoy 19:50

Didier Deschamps abandonó la concentración de la Selección de Francia en Estados Unidos tras conocer el fallecimiento de su madre y no estará presente en el próximo partido de Les Bleus ante Noruega, por la última fecha del Grupo I del Mundial 2026.

La noticia fue confirmada este martes por la Federación Francesa de Fútbol, que informó el regreso inmediato del entrenador a Francia para asistir al funeral y acompañar a su familia en este difícil momento.

El seleccionador dejó el búnker del equipo en Filadelfia pocas horas después de recibir la noticia. Su ausencia lo marginará de los entrenamientos previos y del encuentro del viernes ante Noruega, donde Francia definirá su posición final dentro del grupo.

A través de un comunicado oficial, la FFF expresó: “Didier Deschamps tuvo el dolor, este martes por la mañana, de enterarse de la muerte de su madre. Regresará a Francia para asistir a su funeral”.

La entidad también confirmó que el técnico no ocupará su lugar habitual en el banco de suplentes durante el próximo compromiso mundialista.

Ante la ausencia de Deschamps, la conducción del equipo quedará en manos de su histórico asistente, Guy Stéphan. La decisión fue adoptada de común acuerdo con Philippe Diallo, presidente de la federación, quien acompaña a la delegación francesa.

“Didier Deschamps ha confiado la responsabilidad a su asistente, Guy Stéphan, para liderar el grupo hasta su regreso”, señaló el organismo.

Francia define el grupo ante Noruega

El partido entre Francia y Noruega se disputará el viernes 27 de junio, desde las 16, en Boston. Ambos seleccionados llegan con seis puntos y la clasificación asegurada a los dieciseisavos de final, luego de ganar sus dos primeros encuentros.

El duelo será clave para definir la posición final dentro del Grupo I, aunque el foco también estará puesto en el difícil momento personal que atraviesa el entrenador francés.

La noticia llegó tras la clasificación de Francia

La dura noticia se conoció apenas un día después de que Francia sellara su clasificación a la siguiente ronda con una contundente victoria 3 a 0 sobre Irak en el Lincoln Financial Field de Filadelfia.

Ese encuentro estuvo interrumpido durante más de dos horas por una tormenta eléctrica al finalizar el primer tiempo, en cumplimiento de los protocolos de seguridad de la FIFA.

En lo deportivo, Kylian Mbappé fue una de las grandes figuras al convertir dos goles, incluido el primero en el partido número 100 de su carrera con la camiseta francesa. Ousmane Dembélé completó el marcador para un equipo que también había debutado con un triunfo 3 a 1 ante Senegal.

Para Deschamps, esta pérdida representa un nuevo golpe familiar en medio de una competencia internacional. En mayo de 2022, durante una concentración previa a un partido de la UEFA Nations League, el entrenador también había atravesado el fallecimiento de su padre.

Francia cerrará su participación en la fase de grupos frente a Noruega en Boston, mientras que Senegal e Irak se enfrentarán ese mismo día en Toronto.

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