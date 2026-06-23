Didier Deschamps dejó la concentración de Francia tras la muerte de su madre

La Federación Francesa de Fútbol confirmó que el entrenador regresó a su país para asistir al funeral y no estará en el banco ante Noruega, por la última fecha del Grupo I del Mundial 2026.

Hoy 19:50

Didier Deschamps abandonó la concentración de la Selección de Francia en Estados Unidos tras conocer el fallecimiento de su madre y no estará presente en el próximo partido de Les Bleus ante Noruega, por la última fecha del Grupo I del Mundial 2026.

La noticia fue confirmada este martes por la Federación Francesa de Fútbol, que informó el regreso inmediato del entrenador a Francia para asistir al funeral y acompañar a su familia en este difícil momento.

El seleccionador dejó el búnker del equipo en Filadelfia pocas horas después de recibir la noticia. Su ausencia lo marginará de los entrenamientos previos y del encuentro del viernes ante Noruega, donde Francia definirá su posición final dentro del grupo.

A través de un comunicado oficial, la FFF expresó: “Didier Deschamps tuvo el dolor, este martes por la mañana, de enterarse de la muerte de su madre. Regresará a Francia para asistir a su funeral”.

La entidad también confirmó que el técnico no ocupará su lugar habitual en el banco de suplentes durante el próximo compromiso mundialista.

Ante la ausencia de Deschamps, la conducción del equipo quedará en manos de su histórico asistente, Guy Stéphan. La decisión fue adoptada de común acuerdo con Philippe Diallo, presidente de la federación, quien acompaña a la delegación francesa.

“Didier Deschamps ha confiado la responsabilidad a su asistente, Guy Stéphan, para liderar el grupo hasta su regreso”, señaló el organismo.

Francia define el grupo ante Noruega

El partido entre Francia y Noruega se disputará el viernes 27 de junio, desde las 16, en Boston. Ambos seleccionados llegan con seis puntos y la clasificación asegurada a los dieciseisavos de final, luego de ganar sus dos primeros encuentros.

El duelo será clave para definir la posición final dentro del Grupo I, aunque el foco también estará puesto en el difícil momento personal que atraviesa el entrenador francés.

La noticia llegó tras la clasificación de Francia

La dura noticia se conoció apenas un día después de que Francia sellara su clasificación a la siguiente ronda con una contundente victoria 3 a 0 sobre Irak en el Lincoln Financial Field de Filadelfia.

Ese encuentro estuvo interrumpido durante más de dos horas por una tormenta eléctrica al finalizar el primer tiempo, en cumplimiento de los protocolos de seguridad de la FIFA.

En lo deportivo, Kylian Mbappé fue una de las grandes figuras al convertir dos goles, incluido el primero en el partido número 100 de su carrera con la camiseta francesa. Ousmane Dembélé completó el marcador para un equipo que también había debutado con un triunfo 3 a 1 ante Senegal.

Para Deschamps, esta pérdida representa un nuevo golpe familiar en medio de una competencia internacional. En mayo de 2022, durante una concentración previa a un partido de la UEFA Nations League, el entrenador también había atravesado el fallecimiento de su padre.

Francia cerrará su participación en la fase de grupos frente a Noruega en Boston, mientras que Senegal e Irak se enfrentarán ese mismo día en Toronto.