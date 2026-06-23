En vivo: Panamá y Croacia se juegan algo más que tres puntos en el Mundial 2026

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|Equipo
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|0
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|4
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|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
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|G
|E
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|GC
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|0
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|0
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|0
|0
|0
|0
|3
|
|0
|0
|0
|0
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|0
|0
|0
|4
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|0
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|0
|3
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|1
|3
|2
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|1
|0
|0
|0
|0
|1
|3
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|1
|0
|1
|0
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|0
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|1
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|2
|0
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Ambos seleccionados vienen de perder en el debut y necesitan una victoria para seguir con chances en el Grupo L.
Panamá y Croacia se enfrentarán este martes desde las 20.00 en el Toronto Stadium, por la segunda fecha del Grupo L del Mundial 2026. El partido será clave para ambos seleccionados, que llegan golpeados tras perder en el debut y necesitan sumar para no complicar sus chances de clasificación.
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