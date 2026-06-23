Con presencia santiagueña, Los Pumas confirmaron el plantel para el inicio del Nations Championship

El seleccionado argentino debutará en el nuevo certamen internacional con tres partidos en el país: recibirá a Escocia en Córdoba, a Gales en San Juan y a Inglaterra en Santiago del Estero. Pedro Delgado y Nicolás Roger integran la lista.

Hoy 19:46

Los Pumas confirmaron el plantel para comenzar su participación en el Nations Championship, el nuevo certamen internacional que reunirá a las principales potencias del rugby mundial y que enfrentará a seleccionados del hemisferio norte y del hemisferio sur.

El equipo dirigido por Felipe Contepomi volverá a jugar en el país durante julio, con tres compromisos de alto nivel: el viernes 4 de julio ante Escocia en Córdoba, el 11 de julio frente a Gales en San Juan y el 18 de julio contra Inglaterra en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Todos los partidos comenzarán a las 16.00, hora argentina.

El Nations Championship será una nueva competencia internacional que reunirá a doce seleccionados. Por el hemisferio norte participarán los equipos del Seis Naciones: Escocia, Francia, Gales, Inglaterra, Irlanda e Italia. Por el hemisferio sur estarán las naciones de SANZAAR: Argentina, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica, junto a los invitados Fiji y Japón.

En julio, los seleccionados del norte viajarán al sur, mientras que en noviembre serán los equipos del hemisferio sur los que partirán rumbo a Europa.

La palabra de Felipe Contepomi

El head coach de Los Pumas, Felipe Contepomi, se refirió al regreso del seleccionado nacional a la actividad y destacó la importancia de comenzar el año jugando como local.

“Estamos muy contentos de volvernos a encontrar con el equipo y de arrancar el año jugando en casa con nuestra gente. Volvemos a Córdoba, San Juan y Santiago del Estero, tres provincias que tan bien nos recibieron en estos últimos años”, expresó.

Además, remarcó la exigencia que tendrá el nuevo certamen internacional.

“Se nos viene un gran desafío con el comienzo del Nations Championship, una exigente nueva competencia que nos demandará mucha preparación. El objetivo es retomar en donde dejamos el año pasado y seguir afianzándonos como equipo, buscando la mejora continua en cada entrenamiento y partido”, señaló.

Contepomi también hizo referencia a la presencia de jugadores desarrollo dentro de la convocatoria.

“Tal como hicimos en los últimos dos años, en el plantel contaremos con jugadores desarrollo, lo cual nos resulta sumamente importante para conocerlos aún más y para prepararlos en vistas al futuro”, indicó.

Los jugadores del Súper Rugby Américas

Dentro del plantel convocado aparecen seis jugadores que participaron este año en el Súper Rugby Américas: Luciano Asevedo, de Tarucas; Juan Penoucos y Agustín Fraga, de Pampas; y el santiagueño Nicolás Roger, Faustino Sánchez Valarolo y Mateo Soler, de Dogos XV.

Además, los jugadores involucrados en la final del Top 14 de Francia no fueron tenidos en cuenta para el primer partido.

Nuevas incorporaciones al staff

El staff de Los Pumas también tendrá novedades. Se sumarán James Kerr y Esteban “Mono” Meneses.

Kerr, autor del libro El Legado, es un periodista y escritor británico especializado en liderazgo y cultura, y cumplirá el rol de Asesor de Mentalidad y Cultura.

Por su parte, Meneses, quien ya había acompañado al equipo durante el Rugby Championship y la Ventana de Noviembre del año pasado, se sumará como entrenador junto a Felipe Contepomi, Juan Martín Fernández Lobbe, Andrés Bordoy y Kendrick Lynn.

El plantel de Los Pumas

Forwards

Matías Alemanno

Luciano Asevedo

Francisco Coria Marchetti

Pedro Delgado

Santiago Grondona

Marcos Kremer

Pablo Matera

Franco Molina

Julián Montoya

Joaquín Moro

Joaquín Oviedo

Leonel Oviedo

Juan Penoucos

Guido Petti

Tomás Rapetti

Ignacio Ruiz

Mayco Vivas

Boris Wenger

Backs

Tomás Albornoz

Simón Benítez Cruz

Mateo Carreras

Santiago Carreras

Lucio Cinti

Bautista Delguy

Agustín Fraga

Gonzalo García

Rodrigo Isgró

Ignacio Mendy

Matías Moroni

Agustín Moyano

Gerónimo Prisciantelli

Nicolás Roger

Faustino Sánchez Valarolo

Mateo Soler

Entrenamiento abierto en Córdoba

Tal como ocurrió en 2025, Los Pumas brindarán un entrenamiento a puertas abiertas en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

La práctica se realizará el sábado 27 de julio, desde las 14.00, con entrada libre y gratuita. Los asistentes podrán presenciar el entrenamiento desde la Platea Gasparini.

Calendario de Los Pumas

4 de julio: Los Pumas vs. Escocia, 16.00, Córdoba, Nations Championship.

11 de julio: Los Pumas vs. Gales, 16.00, San Juan, Nations Championship.

18 de julio: Los Pumas vs. Inglaterra, 16.00, Santiago del Estero, Nations Championship.

8 de agosto: Los Pumas vs. Sudáfrica, 16.00, Buenos Aires, Vélez, Test Match.

29 de agosto: Los Pumas vs. Australia, 16.00, Jujuy, Test Match.

5 de septiembre: Los Pumas vs. Australia, 18.00, Mendoza, Test Match.

6 de noviembre: Los Pumas vs. Irlanda, 17.10, Dublín, Nations Championship.

14 de noviembre: Los Pumas vs. Italia, 8.40, Génova, Nations Championship.

21 de noviembre: Los Pumas vs. Francia, 17.10, París, Nations Championship.

27, 28 y 29 de noviembre: fin de semana de finales, Twickenham, Londres, Nations Championship.

Los Pumas en Santiago del Estero

El seleccionado argentino mantiene un registro perfecto en Santiago del Estero, donde jugó dos partidos y ganó ambos.

El antecedente más reciente fue el 21 de septiembre de 2024, cuando Los Pumas vencieron a Sudáfrica por 29 a 28. Antes, el 16 de julio de 2022, habían derrotado a Escocia por 34 a 31.

Con ese historial favorable, el Madre de Ciudades volverá a recibir al seleccionado nacional en una cita de alto impacto frente a Inglaterra, por el inicio del nuevo Nations Championship.