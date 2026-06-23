Argentina ya es primera del Grupo J: así se define su rival en los 16avos del Mundial 2026

La Selección de Lionel Scaloni espera por el segundo del Grupo H, donde España lidera, Uruguay quedó comprometido y Cabo Verde mantiene chances. La definición será el viernes a las 21.

Hoy 07:08

La Selección Argentina ya tiene asegurado el primer puesto del Grupo J del Mundial 2026 y ahora mira de cerca la definición del Grupo H, de donde saldrá su rival en los dieciseisavos de final.

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Tras vencer a Austria y con la victoria de Argelia sobre Jordania, el equipo dirigido por Lionel Scaloni abrochó su clasificación como líder de la zona. Por eso, el foco ahora estará puesto en lo que ocurra con España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita.

El seleccionado español goleó 4 a 0 a Arabia Saudita y quedó como líder del Grupo H con 4 puntos. Detrás aparece Uruguay, con 2 unidades, tras empatar ante Cabo Verde, que también suma 2. Arabia Saudita cierra la tabla con 1 punto.

La última fecha se jugará el viernes a las 21, con dos partidos en simultáneo: Uruguay vs. España y Cabo Verde vs. Arabia Saudita. De esos resultados saldrá el próximo rival de la Albiceleste.

Cómo está el Grupo H

España: 4 puntos

Uruguay: 2 puntos

Cabo Verde: 2 puntos

Arabia Saudita: 1 punto

El rival de Argentina será España si...

Uruguay le gana a España y empatan Cabo Verde y Arabia Saudita.

Uruguay le gana a España y Arabia Saudita vence a Cabo Verde.

El rival de Argentina será Cabo Verde si...

España le gana a Uruguay y Cabo Verde derrota a Arabia Saudita.

España le gana a Uruguay y empatan Cabo Verde y Arabia Saudita.

El rival de Argentina será Arabia Saudita si...

España le gana a Uruguay y Arabia Saudita derrota a Cabo Verde.

Empatan España y Uruguay y Arabia Saudita vence a Cabo Verde.

Los escenarios de desempate

También pueden darse casos en los que el segundo puesto del Grupo H se defina por criterios de desempate. En ese caso, se tendrán en cuenta la diferencia de goles total, los goles a favor, la tabla de fair play y el ranking FIFA.

Habrá desempate entre España y Cabo Verde si empatan España y Uruguay y Cabo Verde golea a Arabia Saudita. En ese escenario, el mejor ubicado de los dos enfrentará a Argentina.

Habrá desempate entre Uruguay y Cabo Verde si empatan España y Uruguay y también empatan Cabo Verde y Arabia Saudita. En ese caso, el mejor ubicado irá contra la Albiceleste.

También puede haber desempate entre Uruguay y Cabo Verde si Uruguay le gana a España y Cabo Verde vence a Arabia Saudita. En ese escenario, el peor ubicado de los dos será rival de Argentina.

Las tablas para el desempate

Diferencia de gol

España: +4

Uruguay: 0

Cabo Verde: 0

Arabia Saudita: -4

Goles a favor

España: 4

Uruguay: 3

Cabo Verde: 2

Arabia Saudita: 1

Fair play

España: 1

Uruguay: 2

Cabo Verde: 3

Arabia Saudita: 3

Ranking FIFA

España: 2°

Uruguay: 16°

Arabia Saudita: 61°

Cabo Verde: 67°

Cuándo jugaría Argentina los 16avos de final

Si se mantiene el escenario actual, Argentina jugará los dieciseisavos de final el viernes 3 de julio, desde las 19, en el Hard Rock Stadium de Miami.

El rival será el segundo del Grupo H, una zona que todavía tiene varias combinaciones abiertas y que puede definir un cruce de alto impacto para la Scaloneta.

El posible camino de Argentina en el Mundial

Por cómo están las posiciones hasta el momento, después de los dieciseisavos la Selección Argentina podría cruzarse con Paraguay o Australia. Más adelante, en octavos de final, podrían aparecer Irán o Egipto, en el cruce entre los segundos de los grupos D y G.

En cuartos, los rivales más exigentes podrían ser Portugal, que probablemente dispute el primer puesto de su grupo con Colombia, o selecciones como Suiza y Canadá, integrantes del Grupo B junto a Qatar y Bosnia.

En semifinales, por la parte superior del cuadro del equipo de Scaloni, podrían aparecer Brasil o Inglaterra, siempre y cuando ambos lideren sus respectivas zonas.

Del otro lado del cuadro quedarían los ganadores de los grupos E, I, F, H y G. Es decir, Argentina solo podría cruzarse con potencias como Alemania, Francia, Países Bajos, España o Bélgica en una hipotética final, siempre que esos equipos terminen primeros en sus grupos.

Cómo funciona el desempate olímpico

A partir de esta Copa del Mundo, los desempates se rigen por el llamado sistema olímpico. Esta modalidad prioriza, en primer lugar, los cruces directos entre los equipos empatados en puntos.

Los criterios son los siguientes:

1. Mayor cantidad de puntos obtenidos en los partidos entre los equipos empatados.

2. Mejor diferencia de goles en esos duelos directos.

3. Mayor cantidad de goles a favor en los partidos entre los equipos involucrados.

4. Mejor diferencia de goles general en el grupo.

5. Mayor cantidad de goles a favor en toda la zona.

6. Menor cantidad de tarjetas rojas.

7. Menor cantidad de tarjetas amarillas.

8. Mejor ubicación en el ranking FIFA.

Mientras tanto, la Selección Argentina disfruta de su clasificación, del primer puesto asegurado y de un Lionel Messi que sigue haciendo historia: con 18 goles, quedó como el máximo anotador histórico de los Mundiales.