Padre prioriza a sus hijos y cancela su boda con 200 invitados

Un padre de Nuevo León, México, cancela su boda para 200 invitados al priorizar el bienestar emocional de sus tres hijos sobre su compromiso matrimonial.

Hoy 07:01

James Flores, un padre de Nuevo León, México, tomó la decisión de cancelar su boda para 200 invitados en 2021, priorizando el bienestar de sus tres hijos ante su compromiso matrimonial.

El hombre, quien había planeado el evento con gran anticipación, sintió que su prometida no tenía una relación adecuada con sus hijos, lo que motivó su decisión de terminar el compromiso.

A pesar de que la boda estaba completamente organizada, James optó por vender el paquete de la celebración para recuperar parte del dinero que ya había invertido, permitiendo que otra pareja pudiera aprovechar la fecha y los servicios contratados.

Según reportes de medios mexicanos, el paquete de la boda, que incluía salón, banquete y decoración, tuvo un costo aproximado de 86 mil pesos mexicanos, siendo ofrecido posteriormente por unos 60 mil pesos.

James compartió en redes sociales que su decisión no fue sencilla, ya que buscaba una pareja que aceptara y cuidara a sus hijos. Expresó que avanzar con la boda sin resolver las inquietudes familiares podría impactar negativamente en la vida de sus pequeños.

La historia de James ha resonado en redes sociales, donde muchos han elogiado su prioridad hacia sus hijos y su compromiso con el bienestar familiar, destacando que el matrimonio no solo se trata de una unión de pareja, sino de crear un hogar inclusivo.

A pesar de que este caso ocurrió en 2021, la decisión de James ha sido retomada en redes como un ejemplo de las dificultades familiares que surgen cuando se intenta integrar nuevas relaciones en la vida de los niños.