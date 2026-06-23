Milly Alcock deslumbró en la premiere de Supergirl con un impactante look

La actriz australiana lució un look total black con guantes de ópera y habló sobre la lectura queer de Kara Zor-El, destacando una versión del personaje alejada de los estereotipos tradicionales.

Hoy 08:51

Milly Alcock fue una de las grandes protagonistas de la noche en la avant premiere de Supergirl en Nueva York, donde sorprendió con un elegante y audaz look completamente negro. La actriz salió del exclusivo Bowery Hotel con un conjunto compuesto por un corset strapless, pantalones de corte sastrero y largos guantes de cuero estilo ópera, marcando presencia antes de su paso por la alfombra roja.

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La intérprete, que encarna a Kara Zor-El en la nueva producción, no solo captó la atención por su estilo, sino también por sus recientes declaraciones sobre el personaje, que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

Días antes, en el marco del Mes del Orgullo, Alcock fue consultada sobre por qué muchos fans consideran a Supergirl un ícono queer. Su respuesta fue contundente: “No vive dentro del binario de lo que creemos que debería ser una mujer”, afirmó. Además, destacó que la película se diferencia de otras historias del género porque “no está centrada en un hombre, ni en el amor, en absoluto”.

La frase que más repercusión generó llegó inmediatamente después: “Probablemente iría para ambos lados”, dijo entre risas, en referencia a la sexualidad del personaje.

En la premiere, Alcock se mostró agradecida por esa interpretación del público. Aseguró sentirse “honrada” de que los fans lean a Kara de esa manera, y vinculó esa mirada con su entorno personal, mencionando a sus amistades dentro de la comunidad queer.

En cuanto al enfoque de la película, la actriz explicó que esta versión de Supergirl pone el acento en la fortaleza emocional del personaje más que en sus poderes físicos. Además, reveló un detalle simbólico que conecta con la historia del universo DC: la capa utilizada en el film fue confeccionada a partir de material sobrante del traje que usó Christopher Reeve en Superman (1978), en un claro homenaje al legado del icónico superhéroe.

Con una mezcla de estilo, declaraciones provocadoras y guiños a la tradición, Milly Alcock se consolida como una de las figuras a seguir en esta nueva etapa de DC en el cine.