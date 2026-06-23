Grave: acusan a kinesióloga de agredir a una bebé durante una sesión

La madre denunció que su hija de 11 meses sufrió presuntos maltratos en un centro de salud de La Banda; la menor presentó lesiones y la Justicia ya investiga el caso.

Hoy 07:59

Una joven madre denunció —ante los efectivos de la Comisaría 12 de la Mujer y la Familia— presuntos maltratos sufridos por su hija de apenas 11 meses durante sesiones de kinesiología realizadas en un centro de salud de La Banda.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La acusación fue realizada ayer, cuando la mujer manifestó a los uniformados que llevó a la niña a una primera sesión de tratamiento kinesiológico el pasado 19 de junio en el sector de Pediatría del nosocomio.

Siempre en función de los dichos de la mujer, en ese contexto la bebé habría comenzado a llorar durante la atención, situación que derivó en una reacción inadecuada por parte de la profesional que la asistía.

La denunciante manifestó que la especialista tomó a la menor por la parte posterior del cuello e hizo golpear la cabeza contra la camilla en dos oportunidades, mientras la sujetaba con fuerza de los brazos. Ante esta situación, la madre le pidió que tuviera paciencia con la niña, debido a su corta edad.

Siempre de acuerdo con la exposición realizada ante la Policía, la profesional habría respondido de manera agresiva, expresando frases como: "En la camilla mando yo", "Si no te gusta andá a otro lado, porque tienes kinesióloga en La Banda, Santiago y el interior", y "Yo tengo un título y a mí nadie me paga".

La mujer —de 37 años, residente en el barrio Dorrego— sostuvo además que ayer concurrió nuevamente al nosocomio para una segunda sesión de tratamiento y que, en esa oportunidad, su hija volvió a recibir malos tratos por parte de la misma profesional, motivo por el cual decidió radicar la denuncia correspondiente.

Tras la intervención policial, la menor fue examinada por el médico de Policía, quien determinó que presentaba lesiones que demandarán tres días de curaciones, según el informe incorporado a las actuaciones.

La fiscal Ximena Jerez dispuso la recepción de entrevistas al personal de seguridad que intervino en el hecho y a la directora del aludido centro de salud en La Banda.

Asimismo, la representante del Ministerio Público Fiscal ordenó que las actuaciones sean remitidas hoy a las instalaciones judiciales para continuar con la investigación y determinar las eventuales responsabilidades del caso.