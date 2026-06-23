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SANTIAGO DEL ESTERO | 23 JUN 2026 | 9º
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Policiales

Hallan el cuerpo sin vida de una mujer en la zona sur de la Capital

Vecinos alertaron a la policía tras encontrar el cuerpo de una mujer de aproximadamente 40 años en una zona montuosa. La causa de muerte se encuentra bajo investigación.

Hoy 00:09
Foto: archivo

Durante la tarde del pasado lunes, efectivos policiales fueron convocados luego de que vecinos hallaran el cuerpo sin vida de una mujer en la zona sur de la ciudad Capital de Santiago del Estero, en una zona montuosa cercana a la intersección de avenida Colón y calle Pedro González.

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La víctima, de aproximadamente 40 años y domiciliada en el barrio Ejército Argentino, fue localizada por los vecinos, quienes se mostraron sorprendidos por el hecho. La policía llegó al lugar para realizar las primeras pericias y corroborar la identidad de la mujer.

Según los primeros trascendidos, el caso podría tratarse de un suicidio, aunque la investigación continúa abierta para determinar de manera fehaciente la causa de la muerte. Las autoridades solicitan a la comunidad colaboración con cualquier información que pueda aportar al esclarecimiento del hecho.

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