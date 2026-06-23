Camionero enfrenta cargos por homicidio culposo tras choque mortal

Un camionero ha sido acusado de homicidio culposo tras un trágico accidente en Leales, donde varias personas perdieron la vida.

Hoy 01:21

La Unidad Fiscal de Homicidios II investiga un trágico accidente ocurrido en la madrugada del sábado 20 de junio en la localidad de Agua Azul, Leales. El caso, liderado por el fiscal Carlos Sale, ha suscitado una atención considerable debido a la gravedad de las circunstancias.

Durante la audiencia de control de la aprehensión, la auxiliar de fiscal Luz Becerra solicitó que se declare legal y legítima la detención de Cristian José Beltrán, un camionero de 45 años, en relación con el siniestro. Este pedido se fundamenta en la ejecución de la aprehensión por disposición fiscal inmediatamente después del incidente.

La fiscalía formuló cargos contra Beltrán, acusándolo de homicidio culposo por conducción imprudente, hecho que se agrava al considerar la existencia de múltiples víctimas fatales. Se le atribuye la calidad de autor del delito, lo que incrementa la seriedad de las consecuencias legales que enfrenta.

Como parte de las medidas cautelares, el juez impuso una serie de reglas de conducta que el acusado deberá cumplir durante un plazo de seis meses mientras continúa la investigación. Esto incluye restricciones que buscan salvaguardar la integridad pública mientras se esclarecen los hechos.

El accidente ocurrió aproximadamente a las 4:30 horas, en el kilómetro 1.251 de la ruta nacional 9, cuando Beltrán conducía un camión Mercedes Benz cargado con caña de azúcar. Durante la maniobra de incorporación a la ruta, el camionero actuó de manera negligente, obstruyendo el tránsito.

En el momento en que el camión intentó ascender a la ruta, fue impactado en su parte trasera izquierda por un vehículo Ford Ka, conducido por Daniel Alberto Díaz, de 57 años. Este choque resultó en el trágico fallecimiento de Díaz y sus acompañantes, incluyendo a Sandra Isabel Ligios, Macarena Russo Ligios y una niña de siete años.

Las autoridades continúan investigando las circunstancias que rodean este accidente fatal, buscando esclarecer todos los detalles que llevaron a esta tragedia vial y las responsabilidades de cada involucrado en el suceso.