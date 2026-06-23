Salta enfrenta un incremento alarmante en muertes por siniestros viales

Cuatro siniestros viales en Salta han resultado en la trágica pérdida de cuatro vidas en un corto período de tiempo.

Hoy 01:31

En los últimos días, Salta ha sido testigo de un alarmante aumento en la siniestralidad vial, con varios incidentes fatales que han dejado un saldo de cuatro muertes.

El más reciente de estos trágicos eventos ocurrió el día de ayer, cuando un motociclista perdió el control de su Gilera Smash en la avenida Paraguay de la capital salteña, cayendo violentamente y provocando su muerte instantánea.

El siniestro se registró alrededor de las 8.20, cerca de una concesionaria de vehículos, evidenciando la gravedad de la situación vial en la zona.

Otro trágico accidente tuvo lugar el jueves pasado, donde una adolescente de 14 años fue embestida por un vehículo que se dio a la fuga tras el impacto. Este incidente ocurrió en Joaquín V. González, y la joven había estado internada en estado crítico antes de sucumbir a sus heridas.

El conductor del vehículo, una camioneta negra, fue posteriormente detenido, pero la pérdida de la joven ha conmocionado a la comunidad.

Ese mismo jueves, alrededor de las 6.50, un ciclista también perdió la vida tras ser embestido por un automóvil Renault 12 en la ruta provincial 10, cerca de Gral. Güemes, destacando la alta vulnerabilidad de los ciclistas en las vías de la provincia.

Por otro lado, el día anterior, un choque frontal entre un colectivo y un camión en la ruta nacional 9/34, a la altura de Gral. Güemes, resultó en la muerte de un pasajero de 32 años, lo que subraya la necesidad urgente de medidas para mejorar la seguridad vial en Salta.