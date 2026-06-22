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SANTIAGO DEL ESTERO | 23 JUN 2026 | 9º
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Locales

Multitudinario lanzamiento de Domingo “Mingo” Gatella en Termas de Río Hondo

El acto se realizó en el Club Sector El Alto y contó con la presencia de José Emilio Neder, Carlos Silva Neder, dirigentes, militantes y vecinos. Destacaron la unidad alcanzada dentro del espacio político.

Hoy 23:06

Como corolario de una jornada donde se selló la unidad de sus diferentes sectores y ante un marco multitudinario de militantes y adherentes, el peronismo de Las Termas de Río Hondo concretó este lunes el lanzamiento como candidato a intendente de Domingo “Mingo” Gatella. El acto se llevó a cabo en Club Sector El Alto, con la presencia del senador nacional y titular partidario, José Emilio Neder; y el vicegobernador Carlos Silva Neder, entre otras autoridades.

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Precisamente Silva Neder, en la apertura, destacó “la unidad alcanzada por el peronismo con un compañero comprometido con la ciudad de Termas de Río Hondo y con la causa peronista, como es Mingo Gatella”.

A su turno Gatella refirió: “Venimos recorriendo los barrios, que nunca estuvieron tan descuidados. También ha decaído el turismo, se necesita mejorar mucho, para eso me levanto cada día bien temprano y me pongo a trabajar y a gestionar con todo el equipo. Vamos a ganar el 2 de agosto, estamos convencidos”, exclamó. 

El cierre estuvo a cargo de José Emilio Neder, quien en principio transmitió al candidato “los saludos del gobernador Elías Suárez y del senador Gerardo Zamora”. Luego continuó: “Agradezco a cada dirigente y militante, a cada vecino, esta marcha de unidad es la que va a llevar a Mingo Gatella a la intendencia”.

“Este es un proyecto de construcción y de inclusión. Mingo será un intendente para potenciar el turismo y la actividad privada, pero también un hombre de humildad y respeto con la gente, un intendente que lleve su escritorio a los barrios para dar contención social y estar al lado de cada familia humilde que sufre, como lo hace un peronista”, remarcó. 

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