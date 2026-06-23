Ingresar

Cobertura Especial

Mundial 2026

Cobertura especial

Mundial 2026

¡Ya comenzó!
INGRESAR Ver cobertura
SANTIAGO DEL ESTERO | 23 JUN 2026 | 8º
X
País

Patricia Bullrich no asistirá a la reunión de senadores de LLA con Adorni en un nuevo gesto de diferenciación

La jefa del bloque libertario en el Senado no irá a Casa Rosada. La convocatoria de Manuel Adorni se da en medio de tensiones internas y en la previa de una eventual interpelación en el Congreso.

Hoy 09:31

La ministra de Seguridad y jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, no participará de la reunión convocada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con los legisladores de la Cámara Alta del oficialismo, en lo que se interpreta como un nuevo gesto de diferenciación dentro del espacio.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El encuentro había sido citado para este martes a las 14 en Casa Rosada, en un contexto político marcado por la previa de una eventual interpelación en el Congreso y por la investigación en curso por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al funcionario.

Sin embargo, Bullrich no asistirá y, según trascendió, no sería la única ausencia dentro del bloque, ya que al menos otros dos senadores tampoco estarían presentes en la reunión.

La convocatoria de Adorni buscaba ordenar la estrategia parlamentaria del oficialismo en la Cámara Alta, en un momento de creciente tensión política y necesidad de coordinación legislativa.

Las ausencias generan ruido interno en La Libertad Avanza y vuelven a poner en evidencia las diferencias de posicionamiento dentro del espacio oficialista en el Senado.

TEMAS Patricia Bullrich Manuel Adorni
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Argentina ya es primera del Grupo J: así se define su rival en los 16avos del Mundial 2026
  2. 2. Hallan el cuerpo sin vida de una mujer en la zona sur de la Capital
  3. 3. “Queremos saber qué pasó”: la familia de Julián Carrizo reclama respuestas tras su muerte
  4. 4. Partidos de hoy martes 23 de junio: agenda, horarios y canales para ver el Mundial 2026
  5. 5. Grave: acusan a kinesióloga de agredir a una bebé durante una sesión
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT