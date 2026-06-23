Patricia Bullrich no asistirá a la reunión de senadores de LLA con Adorni en un nuevo gesto de diferenciación

La jefa del bloque libertario en el Senado no irá a Casa Rosada. La convocatoria de Manuel Adorni se da en medio de tensiones internas y en la previa de una eventual interpelación en el Congreso.

Hoy 09:31

La ministra de Seguridad y jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, no participará de la reunión convocada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con los legisladores de la Cámara Alta del oficialismo, en lo que se interpreta como un nuevo gesto de diferenciación dentro del espacio.

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El encuentro había sido citado para este martes a las 14 en Casa Rosada, en un contexto político marcado por la previa de una eventual interpelación en el Congreso y por la investigación en curso por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al funcionario.

Sin embargo, Bullrich no asistirá y, según trascendió, no sería la única ausencia dentro del bloque, ya que al menos otros dos senadores tampoco estarían presentes en la reunión.

La convocatoria de Adorni buscaba ordenar la estrategia parlamentaria del oficialismo en la Cámara Alta, en un momento de creciente tensión política y necesidad de coordinación legislativa.

Las ausencias generan ruido interno en La Libertad Avanza y vuelven a poner en evidencia las diferencias de posicionamiento dentro del espacio oficialista en el Senado.