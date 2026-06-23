La FDA aprueba un innovador dispositivo para tratar el cáncer de páncreas

La FDA ha aprobado el dispositivo Optune Pax, que se utiliza junto con quimioterapia para el tratamiento de pacientes adultos con cáncer de páncreas localmente avanzado que no son candidatos a cirugía.

Hoy 10:32

La FDA ha otorgado la aprobación a Optune Pax, un dispositivo innovador diseñado específicamente para el tratamiento de cáncer de páncreas localmente avanzado. Este dispositivo se utiliza en combinación con quimioterapia en un grupo específico de pacientes adultos que no pueden someterse a cirugía.

La singularidad de este avance radica en que no se trata de un medicamento ni de una intervención quirúrgica, sino de un equipo portátil que aplica campos eléctricos de baja intensidad en el abdomen. El objetivo principal de Optune Pax es interferir en la forma en que las células cancerosas se multiplican, ofreciendo así una nueva opción terapéutica.

El dispositivo, desarrollado por Novocure, consiste en un sistema que incluye un generador, baterías, cables y parches que se colocan sobre el abdomen del paciente. La FDA ha aprobado su uso en combinación con quimioterapia, que incluye gemcitabina y nab paclitaxel, como una herramienta adicional en el manejo de esta enfermedad.

Este tratamiento está dirigido exclusivamente a adultos con cáncer de páncreas localmente avanzado, lo que implica que el tumor se ha extendido en la zona del páncreas, pero no ha alcanzado otros órganos distantes. Dado que no es posible la eliminación quirúrgica del tumor, Optune Pax se presenta como una alternativa viable para aquellos pacientes que requieren opciones adicionales junto con quimioterapia.

Es relevante señalar que Optune Pax no está aprobado para todos los casos de cáncer de páncreas. La elegibilidad para este tratamiento depende del diagnóstico, la etapa de la enfermedad y la evaluación exhaustiva por parte del equipo médico.

La tecnología subyacente en el dispositivo se conoce como campos de tratamiento tumoral (TTFields). Estos campos eléctricos aplicados en el abdomen mediante parches especiales están diseñados para interferir en el proceso de multiplicación celular de algunas células cancerosas, permitiendo así que el paciente continúe con sus actividades diarias.

La aprobación de Optune Pax por la FDA se llevó a cabo a través de la vía PMA, que es uno de los procesos de revisión más rigurosos para dispositivos médicos en Estados Unidos, garantizando así la seguridad y eficacia del tratamiento.