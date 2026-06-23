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SANTIAGO DEL ESTERO | 23 JUN 2026 | 15º
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Policiales

Atamisqui: investigan a un hombre por un feroz ataque a machetazos contra su hijo

La víctima fue hospitalizada de urgencia luego del brutal ataque que le produjo serias lesiones en la clavícula derecha.

Hoy 11:45
Foto de archivo.

La localidad de Tasigasta, en el departamento Atamisqui, fue testigo de una horrible situación de violencia intrafamiliar.

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El ataque sucedió alrededor de las  21.30, cuando la víctima, de 38 años, se encontraba en la casa de su hermana.

Hasta el momento, según fuentes policiales, se desconocen los motivos que desencadenaron el conflicto, que tuvo como protagonista a un hombre de 73 años que atacó a su hijo con un machete, ocasionándoles graves heridas en todo el cuerpo.

En el hecho intervino la comisaría 20, cuyo personal atendió el llamado de emergencia y trasladó al herido al hospital zonal. La víctima sufrió un fuerte traumatismo en su clavícula derecha y diversas lesiones.

TEMAS Agresión
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