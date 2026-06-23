Detuvieron a un joven y la policía hizo un disparo al aire tras incidentes con vecinos en La Banda

Familiares y residentes de la zona intentaron evitar el procedimiento y se enfrentaron con los efectivos.

Hoy 12:38

Momentos de tensión se vivieron cerca de la medianoche del lunes en el barrio Agua y Energía de la ciudad de La Banda, cuando un procedimiento policial derivó en incidentes con vecinos y familiares de un joven que era demorado por los efectivos.

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El episodio ocurrió alrededor de las 23.50 en la esquina de Mármol y Combate de los Pozos. Según informaron fuentes policiales, una patrulla que realizaba recorridos preventivos observó una situación conflictiva en la vía pública e intervino para identificar a las personas involucradas.

Al intentar reducir a un joven de 28 años, los uniformados encontraron resistencia y la situación se tornó aún más compleja cuando varias personas se acercaron al lugar y comenzaron a increpar a los efectivos. De acuerdo con el informe oficial, algunos de los presentes intentaron obstaculizar el procedimiento, generando momentos de gran tensión.

Ante el avance del grupo y con el objetivo de restablecer el orden, uno de los policías efectuó un disparo disuasivo hacia el aire, acción que permitió dispersar a los presentes y continuar con el operativo sin que se registraran personas lesionadas.

Posteriormente, los efectivos dialogaron con una mujer de 34 años que se encontraba junto al demorado. La misma manifestó que había intentado calmar a su pareja para evitar un conflicto con otras personas del sector y descartó haber sido víctima de una agresión. Además, expresó que no deseaba realizar una denuncia ni ser trasladada a una dependencia policial.

Por disposición de las autoridades judiciales intervinientes, el joven quedó alojado en sede policial mientras se llevan adelante las actuaciones correspondientes. Asimismo, se ordenó la elaboración de un informe detallado sobre lo ocurrido y no se descarta que se adopten nuevas medidas en función de la evolución de la causa.