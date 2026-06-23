Se encuentran abiertas las inscripciones para los “Talleres Tecnológicos y Digitales” en la Casa del Bicentenario

La propuesta de capacitación está destinada a docentes, jóvenes, emprendedores y público en general, con formación en herramientas digitales e inteligencia artificial.

Hoy 14:14

La Municipalidad de La Banda informa que ya se encuentran abiertas las inscripciones correspondientes al mes de julio para el Programa de Talleres Tecnológicos y Digitales, una propuesta de capacitación destinada a docentes, jóvenes, emprendedores y público en general interesado en adquirir nuevas herramientas para desenvolverse en el mundo digital.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Este programa, que se desarrolla en la Casa del Bicentenario, cuenta con Resolución Municipal, fue declarado de Interés Educativo por el Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de La Banda y otorga puntaje docente, consolidándose como una propuesta de formación de calidad que responde a las actuales demandas de actualización tecnológica.

Las capacitaciones tienen como objetivo fortalecer las competencias digitales, promover la alfabetización tecnológica y acercar a la comunidad el uso práctico de herramientas de inteligencia artificial y aplicaciones digitales con impacto en los ámbitos educativo, laboral y emprendedor.

Durante esta nueva etapa se dictarán los talleres Canva + IA, IA en la Vida Diaria, Conectados: Mi salto al mundo digital y Del Documento a la Presentación. Todas las propuestas son aranceladas, se desarrollan bajo una modalidad teórico-práctica e incluyen actividades presenciales y ejercicios complementarios que permiten a los participantes aplicar los conocimientos adquiridos en situaciones reales, fortaleciendo sus competencias digitales para el ámbito educativo, laboral y emprendedor.

Los interesados en participar deberán solicitar más información e inscribirse comunicándose al 3855-823707 o enviando un correo electrónico a tecnologiaycreatividaddigital@gmail.com.

Desde la gestión del intendente Ing. Roger Elías Nediani se continúa acompañando y promoviendo espacios de formación que contribuyan al desarrollo educativo, profesional y tecnológico de la comunidad, brindando herramientas innovadoras para afrontar los desafíos del mundo digital.