Emanuel revela su doloroso pasado familiar en Gran Hermano

Durante la gala del Día del Padre en Gran Hermano, Emanuel Di Gioia compartió su doloroso pasado de maltratos en su infancia, dejando a todos los presentes en shock.

Hoy 15:28

La gala del Día del Padre en Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe) se transformó en un momento conmovedor cuando Emanuel Di Gioia reveló su difícil historia familiar. A diferencia del resto de los participantes, que recibieron mensajes de sus familias, la ausencia de material para Emanuel marcó un testimonio impactante.

El conductor Santiago del Moro, antes de dar paso a Emanuel, destacó la importancia de abordar historias familiares complejas. “Todos intentamos ser el mejor padre posible, pero hay historias que son muy duras”, expresó, brindando a Emanuel la opción de no hablar si así lo deseaba. A pesar de su dolor, Emanuel optó por compartir su testimonio.

“Es muy difícil hablar de esto”, comenzó Emanuel, su voz entrecortada por la emoción. En un silencio profundo, compartió una experiencia que lo marcó por años. Reveló que su padre, quien es diácono en la Iglesia Católica, tenía una imagen de respeto en la comunidad, pero en el hogar la realidad era diferente. “Para la visión de todo el barrio, él era el ejemplo, pero en la familia no”, subrayó.

El relato que siguió fue desgarrador. Emanuel describió los maltratos físicos que sufrió desde niño, incluyendo un episodio traumático a los 9 años, cuando después de una golpiza salió corriendo descalzo y ensangrentado hacia la casa de su abuela. “Para mí fue un mundo cruzar eso con nueve años, todo ensangrentado”, recordó.

Además de la violencia física, Emanuel reveló que su padre dejó a la familia en una situación de vulnerabilidad extrema, sin hogar ni recursos. En un acto simbólico, contó que quemó todas sus pertenencias y recuerdos de infancia. “No tengo una foto de chico. No tengo ninguna foto”, lamentó.

En un momento emotivo, Emanuel hizo una pausa para pensar en su hija, quien tiene la misma edad que él tenía cuando ocurrieron esos eventos. “Me pongo a pensar en mi hija”, expresó, visiblemente afectado, antes de retomar su relato.

Finalmente, Emanuel se dirigió directamente a su padre, mirando a cámara, y expresó: “Me enseñaste lo que no tengo que ser con mi hija. No voy a repetir el ejemplo”. Su declaración resonó en la casa y tocó el corazón de todos los presentes, incluyendo a un conmocionado del Moro, que solicitó a los compañeros que abrazaran a Emanuel.