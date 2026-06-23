¿Se lo sopla a Boca? En Italia informan que otro grande se metió en la puja por Dybala

Desde el Viejo Continente afirman que le ofrecieron un contrato por una temporada a la Joya, que todavía no definió su futuro. Roma busca retenerlo y el Xeneize sigue atento.

Hoy 16:04

El futuro de Paulo Dybala sigue abierto y sumó un nuevo capítulo en el mercado de pases. Mientras Roma intenta renovar su contrato y Boca mantiene viva la ilusión de incorporarlo, Napoli apareció en escena y podría meterse de lleno en la pelea por la Joya.

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A una semana de quedar con el pase en su poder, el delantero argentino todavía no resolvió qué hará con su carrera. Su vínculo actual pertenece a Roma, que desde hace más de un mes negocia para extender su continuidad, aunque las conversaciones no lograron cerrarse.

Según informó el medio especializado Calciomercato, Napoli se metió en medio de las negociaciones entre Dybala y la Loba. El presidente Aurelio De Laurentiis le habría ofrecido un contrato por una temporada, aunque con una condición clave: que el futbolista ceda todos sus derechos de imagen al club.

La posibilidad cuenta con el visto bueno de Massimiliano Allegri, nuevo entrenador del Napoli, quien conoce muy bien a Dybala por su etapa compartida en Juventus. Juntos vivieron una de las últimas etapas doradas del club de Turín, donde el técnico incluso le dio la cinta de capitán y lo elogió públicamente en más de una oportunidad.

Sin embargo, la propuesta napolitana no habría terminado de convencer al jugador ni a su entorno familiar. Por ahora, la prioridad de Dybala seguiría siendo Roma, aunque las diferencias económicas continúan sin resolverse y el contrato está cada vez más cerca de expirar.

En ese escenario, Boca observa con atención. La dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme y el cuerpo técnico de Rodolfo Arruabarrena ya hicieron movimientos para intentar seducir al delantero.

Días atrás, el Vasco se comunicó con Dybala para contarle el proyecto deportivo y expresarle el deseo de verlo con la camiseta azul y oro. También hubo contactos de Leandro Paredes, excompañero y amigo de la Joya.

De todos modos, en Boca saben que no habrá una oferta formal hasta que el propio futbolista aclare su panorama. Si finalmente renueva con Roma, el sueño quedará descartado. Pero si decide no continuar en Italia, el Xeneize intentará avanzar con fuerza para convertirlo en el gran refuerzo del fútbol argentino.

La aparición de Napoli, sin embargo, cambia el escenario. Ahora Boca no solo depende de la decisión de Dybala y de la negociación con Roma, sino que también deberá competir con otro pretendiente fuerte de la Serie A.