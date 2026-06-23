El Centro de Salud Loreto impulsa una campaña de entrega gratuita de anticonceptivos orales

La iniciativa busca fortalecer el acceso a la salud sexual y reproductiva mediante la distribución gratuita de medicamentos y el asesoramiento profesional para quienes utilizan o desean comenzar un método anticonceptivo.

Hoy 15:57

El Centro de Salud Loreto puso en marcha una campaña de entrega gratuita de anticonceptivos orales destinada a garantizar el acceso a la salud sexual y reproductiva de la comunidad, a partir de una importante donación recibida desde la ciudad de Córdoba.

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El coordinador de la institución, Lic. Oscar Leme, informó que se dispone de una amplia variedad de medicamentos que serán entregados sin costo y bajo supervisión profesional, con el objetivo de asegurar un uso adecuado y seguro de los tratamientos.

Desde el centro de salud explicaron que las personas que ya utilizan anticonceptivos pueden acercarse llevando una caja, un blíster o una fotografía del producto que consumen habitualmente, lo que permitirá identificar el medicamento y facilitar la entrega de la misma presentación o de una alternativa terapéutica equivalente.

Además, quienes estén interesados en iniciar un método anticonceptivo podrán acceder a un asesoramiento personalizado por parte del equipo de salud, que evaluará cada situación particular para recomendar la opción más conveniente según las necesidades de cada paciente.

Finalmente, las autoridades del Centro de Salud Loreto agradecieron al Dr. Juan Tapia Villa, director del Hospital Zonal Loreto, y al Ministerio de Salud de la Provincia por el acompañamiento permanente en acciones orientadas a mejorar el acceso de la población a medicamentos esenciales y servicios sanitarios.