En vivo: Inglaterra va por la clasificación a los 16avos del Mundial 2026 ante Ghana

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|0
|0
|0
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|Equipo
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|G
|E
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|GF
|GC
|DG
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|0
|0
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|0
|0
|0
|0
|2
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|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
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|0
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|0
|0
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El seleccionado europeo viene de vencer a Croacia en el debut y buscarán una nueva victoria en el Grupo L. Las Estrellas Negras llegan motivadas tras ganarle sobre la hora a Panamá.
Inglaterra y Ghana se enfrentarán este martes desde las 17.00 en el Boston Stadium, por la segunda fecha del Grupo L del Mundial 2026. El equipo dirigido por Thomas Tuchel buscará confirmar su buen arranque ante un rival africano que también comenzó con una victoria.
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