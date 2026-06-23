Joven condenado por intento de robo en Tucumán Lawn Tennis

Un joven de 25 años ha sido condenado a dos meses de prisión efectiva por intentar robar en el Club Tucumán Lawn Tennis en San Miguel de Tucumán, tras reconocer su responsabilidad en el delito.

Hoy 17:12

Un joven de 25 años, oriundo de Famaillá, ha sido condenado a dos meses de prisión de cumplimiento efectivo tras reconocer su responsabilidad penal en un intento de robo en el Club Tucumán Lawn Tennis. Este hecho, calificado como robo simple en grado de tentativa, ocurrió recientemente en San Miguel de Tucumán.

La intervención de la Unidad Especializada de Robos y Hurtos II, bajo la dirección de la titular Susana Cordisco, fue fundamental en la investigación del caso. El auxiliar de fiscal, Ignacio Martucci, expuso las circunstancias del delito y las evidencias recolectadas. “Un empleado del club divisó que un sujeto desconocido había ingresado al predio por la parte trasera del establecimiento, previo a romper un alambrado perimetral”, relató Martucci.

El investigador añadió que el acusado fue sorprendido sustrayendo seis sillas plásticas de color blanco que pertenecían al quincho del club. Las evidencias incluyeron una carpeta de criminalística que documenta los daños en la propiedad, lo que fortaleció el caso en su contra.

El juez interviniente homologó el acuerdo de culpabilidad, considerando un antecedente condenatorio del acusado, que había recibido previamente una condena de dos años de cumplimiento condicional. Este factor fue determinante para la severidad de la pena impuesta.

El hecho ocurrió el 5 de junio de este año, aproximadamente a las 10:00 horas, cuando el joven ingresó al predio ubicado sobre avenida Gobernador del Campo al 351. Tras romper un sector del alambrado, se dirigió a un salón multiuso donde se encontraban las sillas.

El personal del club reaccionó rápidamente al percatarse del intento de robo, lo que condujo a la detención del joven antes de que pudiera llevarse las sillas. Los efectivos policiales que patrullaban la zona llegaron a tiempo para asegurar la situación y proceder con la detención.

Por razones humanitarias, el juez dispuso que el joven fuera trasladado desde su actual lugar de detención a la comisaría de Famaillá, hasta que se haga efectivo su traslado a un servicio penitenciario provincial.