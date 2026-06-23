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SANTIAGO DEL ESTERO | 23 JUN 2026 | 14º
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Somos Deporte

Cristian Mazzón no seguirá como entrenador de Mitre, que ahora busca DT

Tras una nueva racha negativa, la dirigencia del Aurinegro decidió dar otro golpe de timón y buscar un nuevo técnico levantar al equipo en la Primera Nacional.

Hoy 18:30

Cristian Mazzón no seguirá siendo el entrenador de Mitre, luego de los malos resultados que profundizaron el delicado presente del equipo en la Primera Nacional.

La dirigencia aurinegra tiene decidido dar un nuevo golpe de timón y avanzar en la contratación de otro entrenador, que se haría cargo del plantel después del receso.

Mazzón había asumido la conducción del equipo tras la salida de Carlos Mayor, en un intento por reordenar el rumbo deportivo. Sin embargo, los resultados no fueron los esperados y su ciclo llegó a su fin.

El presente de Mitre es complejo. El equipo acumula cuatro derrotas consecutivas, una racha que lo dejó en zona de descenso dentro de la Zona A de la Primera Nacional.

Con este panorama, el club buscará aprovechar el receso para reorganizarse, definir un nuevo cuerpo técnico y encarar la continuidad del torneo con la necesidad urgente de revertir la situación.

TEMAS Club Atlético Mitre Primera Nacional Cristian Mazzón
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